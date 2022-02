Governo oferece recompensa por informações dos suspeitos pela Chacina da Sapiranga; saiba os valores

Novos nomes de suspeitos foram incluídos no Programa Estadual de Recompensa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A Pasta divulgou nesta segunda-feira (28) que o Governo do Ceará oferece valor financeiro em troca de informações que auxiliem na localização de dois suspeitos de participar da Chacina da Sapiranga, ocorrida na madrugada do Natal em 2021.

A recompensa relacionada a Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, o 'Bombado' é de R$ 6 mil; e a de José Ivan Alves da Silva Filho, o 'FF', é de R$ 5 mil. Conforme as investigações, ambos são integrantes de uma organização criminosa que atua em Fortaleza.

Juntos, eles somam diversas passagens pela Polícia pelos crimes de homicídio doloso e tráfico de drogas. Ainda segundo a SSPDS, 'Bombado' e 'FF' são considerados pelas autoridades policiais como indivíduos de alta periculosidade.

VEJA QUEM SÃO ELES:

Foto: Divulgação/SSPDS





13 suspeitos detidos pela chacina Outros 13 suspeitos já foram detidos por envolvimento nas mortes na Sapiranga. A chacina foi motivada por disputa de território entre organizações rivais



OUTROS NOMES DA LISTA

Ainda foram inclusos na lista os investigados: Dannys Ronnys Almeida dos Santos, conhecido como “Gordo” ou “Gordinho" e fugitivo do Sistema Prisional; e José Anderson Pereira de Freitas, 34, conhecido como “Alex”, também fugitivo do Sistema Prisional e com passagem por homicídio doloso.

Ambos fugiram de um presídio localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) enquanto trabalhavam, já no início deste ano de 2022. A recompensa para quem repassar informações que auxiliem na localização deles é de R$ 5 mil, cada.

Foto: Divulgação/SSPDS

A Secretaria divulga que outros nomes, já inseridos na lista, tiveram suas informações atualizadas. São eles: Sancley de Araújo Holanda, investigado como chefe de organização criminosa com atuação no Ceará, Piauí e Maranhão e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo; Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido por “Fiel” ou “Skindum” e apontado como chefe de organização criminosa que atua no bairro Parangaba.

"A recompensa para qualquer informação que auxilie na localização e na captura dos indivíduos varia de R$ 5 mil a R$ 8 mil para cada um deles. As denúncias devem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", disse a Pasta.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR