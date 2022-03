'Sadam', foragido do Ceará considerado um dos mais perigosos do Nordeste é preso no Maranhão

O chefe de um grupo criminoso com atuação em três estados do Nordeste foi preso no Maranhão. Nesta quinta-feira (10), a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS-CE) divulgou que Sancley de Araújo Holanda, o 'Sadam', foi capturado após trabalho de inteligência realizado por equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Pasta, com apoio da Polícia Civil do Maranhão.

'Sadam' tem extensa ficha com antecedentes criminais e estava na lista do Programa de Recompensas do Governo do Ceará. Ele era considerado um indivíduo de alta periculosidade e com função de chefia na facção com atuação no Ceará, Piauí e Maranhão, segundo as autoridades.

Dentre os crimes pelos quais ele responde estão: organização criminosa, cárcere privado, roubo de carga, porte ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas furto, receptação e crimes de trânsito.

"Conforme os levantamentos feitos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Sancley atua no tráfico de drogas e no comércio e distribuição de armas de fogo, além de ter envolvimento em roubos a agências bancárias e a veículos de transporte de valores. Contra o alvo, quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e roubo foram cumpridos", disse a SSPDS.

Havia oferta de R$ 8 mil para informações que levassem à prisão de Sadam. Até o momento não foi informado se algum popular forneceu informações privilegiadas utilizadas em prol da captura.

Sadam foi encontrado na Cidade de Caixias, no Maranhão, na tarde dessa quarta-feira (9). Apurações apontam que ele cometeu crimes durante pelo menos três anos.

PRISÕES IMPORTANTES

Nessa terça-feira (8), outro homem que integrava o Programa de Recompensas do Ceará foi preso. . José Ivan Alves da Silva Filho, de 30 anos, foi capturado por policiais civis no bairro Messejana, em Fortaleza.

Ivan, também conhecido como 'FF' é acusado de participar da Chacina da Sapiranga, ocorrida na madrugada do Natal de 2021. Cinco pessoas morreram no ataque. O crime foi motivado por guerra entre grupos rivais. A intenção do conflito era disputa por território.

A SSPDS ressalta que: "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS-CE, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

