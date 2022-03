Preso um dos homens mais procurados do Ceará e mentor da Chacina da Sapiranga; saiba quem ele é

Um dos homens mais procurado pelas autoridades do Ceará foi preso nessa terça-feira (8). José Ivan Alves da Silva Filho, de 30 anos, foi capturado por policiais civis no bairro Messejana, em Fortaleza.

Ivan, também conhecido como 'FF' é acusado de participar da Chacina da Sapiranga, ocorrida na madrugada do Natal de 2021. Ele estava na lista do Programa Estadual de Recompensa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

A prisão foi divulgada pela Pasta nesta quarta-feira (9). Ele era considerado como indivíduo de alta periculosidade. Informações que levassem à captura de 'FF' valiam R$ 5 mil, no entanto, não foi informado até o momento se algum popular participou indiretamente em prol da captura.

O nome de José Ivan foi incluso no Programa de Recompensas há cerca de 10 dias. Além dele, também é procurado por participar do massacre um homem identificado como Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, o 'Bombado'.

Conforme a investigação, Filho foi um dos responsáveis por articular e arquitetar a chacina.

Cinco pessoas morreram no ataque. O crime foi motivado por guerra entre grupos rivais. A intenção do conflito era disputa por território.

A Polícia Civil afirma que captura aconteceu mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva e foi realizada por equipes da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Legenda: O homem foi preso nessa terça-feira (8), na Messejana Foto: DIVULGAÇÃO/SSPDS

"No momento da abordagem, ele tentou quebrar dois aparelhos celulares, a fim de se desfazer de materiais comprobatórios. Entretanto, os objetos foram recuperados e apreendidos pelos investigadores", disse a SSPDS.

Ele já tinha passagens por tráfico de drogas e crime de trânsito.

Ao todo, 14 pessoas envolvidas na Chacina da Sapiranga foram detidas até o momento. Armas e munições, dentre elas um fuzil, também foram apreendidas.