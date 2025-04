Mulher rouba fraldas em farmácia no bairro Itaperi e foge; veja vídeo

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga uma mulher que furtou oito pacotes de fraldas em uma farmácia no bairro Itaperi, em Fortaleza. O crime ocorreu na última quinta-feira (17).

Na ação, um motociclista parou na entrada do estabelecimento comercial. Logo em seguida, uma passageira desembarcou do veículo, entrou no local, pegou cinco pacotes de fraldas infantis e levou até o comparsa. Ela ainda entrou novamente na farmácia, pegou mais três pacotes, voltou para a moto e fugiu.

Todo o crime foi registrado pelas câmeras de segurança da farmácia. A administração do estabelecimento comercial registrou o caso para a Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que apura o crime. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

As denúncias também podem ser encaminhadas para os telefones (85) 3101-2948, do 5° Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.