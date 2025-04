Influenciadora Beatriz Miranda foi morta por asfixia por estrangulamento e tinha queimaduras no corpo

O laudo cadavérico da influenciadora Beatriz Miranda apontou que a vítima foi morta por asfixia mecânica por estrangulamento. No corpo da mulher também foram encontradas queimaduras na mão esquerda e no quadril.

No documento que a reportagem teve acesso, consta que a perícia concluiu ainda que no corpo não havia "lesões de defesa em membros". O também 'influencer' Antônio Lício Morais da Costa, ex da vítima, foi preso e indiciado pelo assassinato. A defesa de Antônio Lício não foi localizada pela reportagem para comentar sobre o laudo.

Bia foi morta no dia 29 de março de 2025, em Maracanaú. Logo após o crime foi divulgada a informação que a vítima tinha sido enforcada com o cinto de segurança em um carro em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Lício foi preso em flagrante pela Polícia Militar e disse aos agentes que "agiu por impulso"

No dia do crime, Lício teria convencido Beatriz a ir encontrá-lo "sob o pretexto de irem juntos a uma festa", mas no caminho assassinou a jovem.

Os advogados Flávio Uchôa Baptista Filho, Pedro Felipe Lima Rocha e Carlos Henrique Gomes da Silva passaram a formar a assistência de acusação no caso e dizem que "nosso compromisso com a busca por justiça e a responsabilização do réu nos termos da lei".

'RELACIONAMENTO VIOLENTO E CONTURBADO'

Investigadores ouviram pessoas ligadas ao suspeito e à vítima, que foram unânimes ao relatar que eles mantinham um "relacionamento violento e conturbado".

Segundo relatório da Polícia Civil do Ceará, o suspeito também ateou fogo no veículo com o corpo da ex-namorada dentro. As chamas foram apagadas por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do suspeito, em audiência de custódia. Na versão de Antônio Lício, ele estava sendo ameaçado pela influenciadora.

Na audiência de custódia, realizada no sábado (29), ele disse que o casal já estava em atrito e que a vítima teria, pouco antes do assassinato, “passado a lhe ameaçar de forma subliminar, dizendo que faria algo com ele”.

QUEM ERA A INFLUENCER BEATRIZ MIRANDA

A cearense criadora de conteúdo tinha mais de 1 milhão de seguidores num aplicativo de vídeos e mais de 37,6 milhões de curtidas, e outros 95 mil seguidores em outra rede social.

Ela divulgava piadas, viagens e outros conteúdos nas suas redes.

Bia também compartilhava sua rotina com o então companheiro, Lício. Ela já estava na internet há quase 4 anos, e era mãe de duas meninas.

Com vídeos que variam entre 300 mil a mais de 6 milhões de views, a influenciadora descrevia que "trabalhava duro" e que tinha “conteúdos novos todos os dias” para manter os seguidores engajados.

Os conteúdos eram voltados para danças ou algum tipo de situação voltada ao dia dia, até mesmo algumas postagens sobre a própria repercussão de uma discussão com o então namorado.