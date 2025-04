Homem é morto a tiros em praça na frente de batalhão da Polícia Militar, no Centro de Fortaleza

Um homem de 43 anos foi morto a tiros, na Praça José Bonifácio, no Centro de Fortaleza, na noite da última sexta-feira (18). A praça fica localizada na frente do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM). Ninguém foi preso pelo crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um homicídio doloso, registrado nessa sexta-feira (18), no bairro Centro - Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza".

A Pasta detalhou apenas que, "conforme as primeiras informações, a vítima, um homem de 43 anos, foi morto por disparos de arma de fogo em via pública".

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, estiveram no local. A investigação está a cargo do DHPP da PCCE." SSPDS Em nota

A reportagem questionou à Secretaria da Segurança Pública como aconteceu o crime e se algum suspeito foi preso, mas não houve detalhamento na nota. A identidade da vítima também não foi divulgada.

A SSPDS frisou que a população pode contribuir com as investigações através de denúncias para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.