Médico invade festa de Carnaval em Ubajara (CE) e agride ex-namorada
A Polícia Civil do Ceará apura caso de violência doméstica.
Um médico de 37 anos invadiu uma festa de Carnaval particular, no domingo (15), na cidade de Ubajara (CE), na Serra da Ibiapaba, e agrediu a ex-namorada. A mulher registrou boletim de ocorrência no dia seguinte, e o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.
Um vídeo do momento da agressão mostra o médico com sinais de embriaguez, sendo contido por outro homem que estava na festa. Segundo informações da TV Verdes Mares, o agressor proferiu ameaças e palavras de baixo calão contra a mulher.
As imagens mostram o médico circulando pelo salão antes de se aproximar da ex-namorada e agredi-la. A mulher caiu no chão com a força do golpe desferido contra o rosto dela.
Histórico de perseguição
Relatos de testemunhas apontam que a festa foi realizada na casa de um primo do médico, que não teria sido convidado por causa do histórico de perseguição contra a ex-namorada.
A vítima registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (16). O homem está foragido.
Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, por meio da Delegacia de Ubajara, que o caso está sendo apurado como violência doméstica. “As diligências e oitivas seguem em andamento para elucidar o caso”, diz.
Denúncias
A população pode enviar informações que auxiliem os trabalhos policiais, com garantia de sigilo e anonimato. Elas devem ser direcionadas para os seguintes canais:
- Número 181, o disque-denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
- WhatsApp: (85) 3101-0181, para o qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
- “E-denúncia”, o site do serviço 181;
- Delegacia de Polícia Civil de Ubajara: telefone (88) 3634-1747.