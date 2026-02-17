Médico invade festa de Carnaval em Ubajara (CE) e agride ex-namorada

Um médico de 37 anos invadiu uma festa de Carnaval particular, no domingo (15), na cidade de Ubajara (CE), na Serra da Ibiapaba, e agrediu a ex-namorada. A mulher registrou boletim de ocorrência no dia seguinte, e o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Um vídeo do momento da agressão mostra o médico com sinais de embriaguez, sendo contido por outro homem que estava na festa. Segundo informações da TV Verdes Mares, o agressor proferiu ameaças e palavras de baixo calão contra a mulher.

As imagens mostram o médico circulando pelo salão antes de se aproximar da ex-namorada e agredi-la. A mulher caiu no chão com a força do golpe desferido contra o rosto dela.

Histórico de perseguição

Relatos de testemunhas apontam que a festa foi realizada na casa de um primo do médico, que não teria sido convidado por causa do histórico de perseguição contra a ex-namorada.

A vítima registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (16). O homem está foragido.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, por meio da Delegacia de Ubajara, que o caso está sendo apurado como violência doméstica. “As diligências e oitivas seguem em andamento para elucidar o caso”, diz.

Veja também Segurança Homem foragido por homicídio no RJ é preso em ônibus no Ceará Segurança Grupo é preso em Maranguape após torturar homem por 3 dias e tentar sacar dinheiro da vítima

Denúncias

A população pode enviar informações que auxiliem os trabalhos policiais, com garantia de sigilo e anonimato. Elas devem ser direcionadas para os seguintes canais: