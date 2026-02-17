Diário do Nordeste
Médico invade festa de Carnaval em Ubajara (CE) e agride ex-namorada

A Polícia Civil do Ceará apura caso de violência doméstica.

Segurança
Montagem com cenas de vídeo que mostra homem que invadiu uma festa e bateu no rosto da ex-namorada.
Legenda: A mulher registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (16).
Foto: Reprodução.

Um médico de 37 anos invadiu uma festa de Carnaval particular, no domingo (15), na cidade de Ubajara (CE), na Serra da Ibiapaba, e agrediu a ex-namorada. A mulher registrou boletim de ocorrência no dia seguinte, e o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Um vídeo do momento da agressão mostra o médico com sinais de embriaguez, sendo contido por outro homem que estava na festa. Segundo informações da TV Verdes Mares, o agressor proferiu ameaças e palavras de baixo calão contra a mulher.

As imagens mostram o médico circulando pelo salão antes de se aproximar da ex-namorada e agredi-la. A mulher caiu no chão com a força do golpe desferido contra o rosto dela.

Histórico de perseguição

Relatos de testemunhas apontam que a festa foi realizada na casa de um primo do médico, que não teria sido convidado por causa do histórico de perseguição contra a ex-namorada.

A vítima registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (16). O homem está foragido.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, por meio da Delegacia de Ubajara, que o caso está sendo apurado como violência doméstica. “As diligências e oitivas seguem em andamento para elucidar o caso”, diz.

Denúncias

A população pode enviar informações que auxiliem os trabalhos policiais, com garantia de sigilo e anonimato. Elas devem ser direcionadas para os seguintes canais:

  • Número 181, o disque-denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
  • WhatsApp: (85) 3101-0181, para o qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
  • “E-denúncia”, o site do serviço 181;
  • Delegacia de Polícia Civil de Ubajara: telefone (88) 3634-1747.
