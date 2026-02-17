Homem foragido por homicídio no RJ é preso em ônibus no Ceará

Um homem de 41 anos que estava foragido após ser condenado por um homicídio no Rio de Janeiro foi preso, na manhã dessa segunda-feira (16), em Tianguá, no interior do Ceará.

No momento da prisão, o homem, que não teve sua identidade divulgada, estava em um ônibus de viagem.

Os agentes da PMCE interceptaram o ônibus nas proximidades do posto do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Veja também Segurança Dois foragidos do Rio Grande do Norte são presos em Icó durante Operação Carnaval 2026 Segurança Policiais disfarçados prendem suspeito de homicídio em Carnaval, no Ceará

Ao constatar que o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de uma condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, o homem foi preso e levado à Delegacia Regional de Tianguá.