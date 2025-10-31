Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Colagem de fotos do professor ao lado de foto do resgaste dos bombeiros.

Segurança

Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos

Bergson Araujo Costa 13 de Outubro de 2025
Colagem de imagens como fotos do bombeiro no precipício resgatando o corpo e uma foto do professor morto em Tianguá.

Segurança

Corpo de professor desaparecido é achado em penhasco de 40 metros, no CE

Um adolescente foi detido por ato infracional análogo a um crime de homicídio

Bergson Araujo Costa 09 de Outubro de 2025
video

Ceará

Motorista perde controle de caminhão e derruba quatro postes em rodovia no Ceará

Acidente ocorreu durante a madrugada; ninguém ficou ferido

Redação 28 de Setembro de 2025
Imagem de tomates produzidos em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, no Ceará

Negócios

Seis das 10 maiores cidades produtoras agrícolas do Ceará ficam na Serra da Ibiapaba

Produção agro bateu recorde em 2024, atingindo R$ 6,1 bilhões

Mariana Lemos 22 de Setembro de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, a técnica de enfermagem Cleide Costa e, à direita, o momento em que o carro em que ela estava colide contra poste e muro e causa a morte dela na zona rural de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, no Interior do Ceará

Ceará

Técnica de enfermagem morre após veículo colidir em poste e muro em Tianguá

Ela e o companheiro retornavam de uma festa no município vizinho quando aconteceu o sinistro de trânsito

Carol Melo 25 de Agosto de 2025
montagem com fotos mostrando pote de tanajuras e, ao lado, rafa kalimann segurando o pote com os insetos

É Hit

Nattan oferece formiga tanajura para Rafa Kalimann comer, em Tianguá, e ela reage: 'Tenho dó'

Cantor se apresentou na Cidade na última terça-feira (29)

Redação 31 de Julho de 2025
Yara Tchê cantando

É Hit

Yara Tchê passa mal antes de show em Tianguá e recebe atendimento médico

Apesar do susto, ela já se restabeleceu e está se preparando para apresentação

João Lima Neto e Bergson Araujo Costa 31 de Julho de 2025
Caminhões retiram restos de veículo que tombou na BR 222

Ceará

Liberado trecho da BR-222 no Ceará, interditado para retirada de caminhão; local tem engarrafamento

A interdição foi feita pela PRF para remover um caminhão de grande porte, que tombou em um acidente ocorrido há 10 dias

Redação 26 de Julho de 2025
Nattan passeando com carneiro em área verde do aeroporto

É Hit

Nattan ganha carneiro de presente para Zuza e promete levar animal para sítio em Tianguá (CE)

Animal viajou de jatinho e chegou a destruir cadeira da casa de forrozeiro

Redação 02 de Julho de 2025
Imagem de rio em Tianguá, no Ceará, que foi atingido por óleo derramado na pista da BR-222

Ceará

Caminhão tomba, derrama 30 mil litros de óleo em rio e cachoeira muda de cor em Tianguá

O motorista faleceu com o acidente

Redação 15 de Junho de 2025
