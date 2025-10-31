O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos
Um adolescente foi detido por ato infracional análogo a um crime de homicídio
Acidente ocorreu durante a madrugada; ninguém ficou ferido
Produção agro bateu recorde em 2024, atingindo R$ 6,1 bilhões
Ela e o companheiro retornavam de uma festa no município vizinho quando aconteceu o sinistro de trânsito
Cantor se apresentou na Cidade na última terça-feira (29)
Apesar do susto, ela já se restabeleceu e está se preparando para apresentação
A interdição foi feita pela PRF para remover um caminhão de grande porte, que tombou em um acidente ocorrido há 10 dias
Animal viajou de jatinho e chegou a destruir cadeira da casa de forrozeiro
O motorista faleceu com o acidente