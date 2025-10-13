Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 22:44)
Segurança
Colagem de fotos do professor ao lado de foto do resgaste dos bombeiros.
Legenda: O último acusado compareceu à delegacia na companhia de sua advogada, segundo a Delegacia Regional de Tianguá.
Foto: CBMCE/Redes sociais.

Um segundo adolescente, de 17 anos, foi capturado, nesta segunda-feira (13), suspeito de envolvimento na morte de um professor de 41 anos, identificado como Gean Rodrigues Passos. O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros, na cidade de Tianguá, Interior do Ceará, na última quinta-feira (9). 

O educador estava desaparecido desde o dia 6 deste mês. O primeiro adolescente, também de 17 anos, foi detido por ato infracional análogo ao crime de homicídio também no dia 9. O corpo do professor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), por meio da guarnição de Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão (Sobral). 

“Diante dos fatos, os dois adolescentes foram autuados em um ato infracional análogo ao crime de homicídio e colocados à disposição do Poder Judiciário. O procedimento, que ficou a cargo da Delegacia de Tianguá, será remetido à Justiça”, informou, por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

A Delegacia Regional de Tianguá, por meio de nota publicada nas redes sociais, nesta segunda-feira (13), informou que o acusado compareceu à delegacia na companhia de sua advogada.

“Apesar de permanecer em silêncio durante sua oitiva, a Polícia Civil acredita que as motivações que envolvem o caso estão devidamente esclarecidas e deverão ser expostas ao longo do curso processual”, informou a entidade.

RESGATE DIFÍCIL

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que a vítima encontrava-se em um ponto de difícil acesso, na base de um paredão de aproximadamente 40 metros de altura. Para chegar ao local, os bombeiros realizaram um rapel com uso de técnicas de salvamento em altura e equipamentos especializados.

Após a confirmação do óbito, o corpo foi colocado na maca envelope, içado e conduzido até a área segura, onde ficou sob a responsabilidade da equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do rabecão.

O trabalho dos bombeiros iniciou por volta das 8h30 e foi concluído às 14h35, informou ainda o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

NOTAS DE PESAR

Secretaria Municipal de Educação de Tianguá, por meio de nota publicada nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), lamentou a morte de Gean.

“Gean foi um profissional admirado, cuja dedicação, compromisso e sensibilidade deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos”, expressa trecho da nota.

Prefeitura de Tianguá também publicou nota de pesar: “Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor”.

Assuntos Relacionados
Colagem de fotos do professor ao lado de foto do resgaste dos bombeiros.
Segurança

Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos

Bergson Araujo Costa
Há 24 minutos
Mão carimba certidão de nascimento em cartório.
Segurança

Cartório de Fortaleza é investigado por desviar R$ 2,7 milhões em 8 anos

Os valores deveriam ser repassados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MPCE

Redação
13 de Outubro de 2025
dhpp morte investigacao homicidio faccao numeros estatistica setembro policia civil ceara
Segurança

Aumenta 16,4% índice de mortes violentas no Ceará em setembro de 2025

No acumulado, comparando janeiro a setembro de 2024 com os nove primeiros meses de 2025 houve redução

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
13 de Outubro de 2025
A imagem mostra um momento de abordagem policial, com vários agentes da Guarda Municipal em ação. Um homem está sentado no chão, com as mãos amarradas para trás, sendo vigiado por policiais. Há várias viaturas e motos da Guarda Municipal ao fundo, e algumas pessoas observam a cena. A iluminação da área é uma mistura de luzes de sirenes e iluminação urbana.
Segurança

Motorista com sinais de embriaguez atropela crianças em festa e é preso em Fortaleza

Celebração de Dia das Crianças era realizada no bairro Parangaba, na Capital

Redação
13 de Outubro de 2025
Fotos mostram uma caminhonete vermelha baleada por criminosos na Comunidade do Oitão Preto, em Fortaleza
Segurança

Erro fatal: integrantes de facção serão julgados por morte de turista em Fortaleza

Os empresários entraram na Comunidade do Oitão Preto em um carro e desobedeceram uma ordem de parada de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, segundo o MPCE

Messias Borges
13 de Outubro de 2025
Foto de peças apreendidas em desmanche desarticulado na Região Metropolitana de Fortaleza
Segurança

Polícia Civil desarticula desmanches de veículos e prende três suspeitos na Grande Fortaleza

Desmanches clandestinos funcionavam em sucatas

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra Delegacia de Polícia Civil de Sobral
Segurança

Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra movimentação em frente ao Fórum Clóvis Bevilaqua, em Fortaleza. Em primeiro plano, é possível ver uma mulher de costas, blusa preta, saia e uma bolsa vermelha, e um homem de frente, com fone de ouvido, blusa azul e calça preta.
Segurança

Grupo é julgado no Ceará por tentar matar família de delatora de chefe da GDE

A denunciante foi assassinada, dois meses após o ataque criminoso contra os familiares

Messias Borges
12 de Outubro de 2025
Na imagem, está uma viatura de cor branca da Perícia Forense do Ceará em frente a uma delegacia; é dia e está com bastante sol.
Segurança

Homem morre afogado em lagoa no bairro Quintinho Cunha

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (11)

Redação
11 de Outubro de 2025
delegacia sobral sspds tráfico de drogas investigação prisão
Segurança

Dono de bar escondia drogas em vassoura e é preso por tráfico no CE

Com o suspeito foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack

Redação
11 de Outubro de 2025
A foto mostra viaturas da Polícia Militar paradas e uma movimentação de policiais em frente à Controladoria Geral de Disciplina, em Fortaleza
Segurança

PMs suspeitos de tortura e estupro contra preso no Ceará são absolvidos na CGD

O grupo de militares foi denunciado pelo Ministério Público, em processo que continua a tramitar na Justiça Estadual

Messias Borges
11 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, um prédio moderno de arquitetura inovadora localizado em Fortaleza, Ceará, com fachada de janelas quadriculadas e um grande painel com nome do fórum.
Segurança

Líder do CV que ordenou morte de jovem após homicídio em 'brincadeira' de 'roleta russa' vai a júri

O réu já responde pelo crime de roubo e será julgado por homicídio qualificado e associação criminosa

Redação
11 de Outubro de 2025
Foto de rosto completo do policial João Lopes.
Segurança

Policial civil aposentado é morto a tiros dentro de loja de sucata em Fortaleza

Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (10)

Lucas Monteiro
10 de Outubro de 2025
Foto mostra um policial civil, de colete e balaclava, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará ao fundo.
Segurança

Homem é indiciado por criar pornografia usando IA em Fortaleza

Oito vítimas foram identificadas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e duas delas eram amigas do suspeito

Messias Borges
10 de Outubro de 2025
A foto mostra um mercadinho saqueado em Fortaleza. Há caixas de ovos e vassouras jogados pelo chão
Segurança

Julgamento de acusados de matar dono de comércio que desobedeceu ordem do CV em Fortaleza é marcado

A dupla deve ser julgada pelos de crimes de homicídio quadruplamente qualificado e por integrar organização criminosa. A defesa nega o cometimento dos crimes

Messias Borges
10 de Outubro de 2025
Colagem de imagens como fotos do bombeiro no precipício resgatando o corpo e uma foto do professor morto em Tianguá.
Segurança

Corpo de professor desaparecido é achado em penhasco de 40 metros, no CE

Um adolescente foi detido por ato infracional análogo a um crime de homicídio

Bergson Araujo Costa
09 de Outubro de 2025
Aplicativo WhatsApp na tela de celular.
Segurança

MP denuncia jovens de Bela Cruz por cometerem injúria racial em grupo de WhatsApp

Um dos acusados chegou a reconhecer o erro e pediu desculpas

Redação
09 de Outubro de 2025
operacao nocaute draco facção criminosa tráfico de drogas tcp guardioes do estado gde
Segurança

Lideranças das facções TCP e Massa Carcerária são alvos de operação da Polícia Civil em Fortaleza

Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva nesta quinta-feira (9)

Emanoela Campelo de Melo
09 de Outubro de 2025
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua com homens de costas e sem identificação
Segurança

Membros do Comando Vermelho acusados de matar funcionário de padaria não vão a júri popular

Justiça considerou que as provas apresentadas não são suficientes para impor a autoria do crime aos quatro homens

Paulo Roberto Maciel*
09 de Outubro de 2025
A foto mostra a farda de um policial civil, que está de costas, no Ceará. A imagem também mostra viaturas da Polícia Militar ao fundo
Segurança

Furto de carneiro motivou punição dentro da facção GDE e série de homicídios na Grande Fortaleza

Oito acusados de cometer um duplo homicídio, em Pindoretama, relacionado à subtração do animal, não vão a julgamento, por decisão da Justiça Estadual

Messias Borges
09 de Outubro de 2025