Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

Um segundo adolescente, de 17 anos, foi capturado, nesta segunda-feira (13), suspeito de envolvimento na morte de um professor de 41 anos, identificado como Gean Rodrigues Passos. O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros, na cidade de Tianguá, Interior do Ceará, na última quinta-feira (9).

O educador estava desaparecido desde o dia 6 deste mês. O primeiro adolescente, também de 17 anos, foi detido por ato infracional análogo ao crime de homicídio também no dia 9. O corpo do professor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), por meio da guarnição de Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão (Sobral).

“Diante dos fatos, os dois adolescentes foram autuados em um ato infracional análogo ao crime de homicídio e colocados à disposição do Poder Judiciário. O procedimento, que ficou a cargo da Delegacia de Tianguá, será remetido à Justiça”, informou, por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

A Delegacia Regional de Tianguá, por meio de nota publicada nas redes sociais, nesta segunda-feira (13), informou que o acusado compareceu à delegacia na companhia de sua advogada.

“Apesar de permanecer em silêncio durante sua oitiva, a Polícia Civil acredita que as motivações que envolvem o caso estão devidamente esclarecidas e deverão ser expostas ao longo do curso processual”, informou a entidade.

RESGATE DIFÍCIL

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que a vítima encontrava-se em um ponto de difícil acesso, na base de um paredão de aproximadamente 40 metros de altura. Para chegar ao local, os bombeiros realizaram um rapel com uso de técnicas de salvamento em altura e equipamentos especializados.

Após a confirmação do óbito, o corpo foi colocado na maca envelope, içado e conduzido até a área segura, onde ficou sob a responsabilidade da equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do rabecão.

O trabalho dos bombeiros iniciou por volta das 8h30 e foi concluído às 14h35, informou ainda o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

NOTAS DE PESAR

A Secretaria Municipal de Educação de Tianguá, por meio de nota publicada nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), lamentou a morte de Gean.

“Gean foi um profissional admirado, cuja dedicação, compromisso e sensibilidade deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos”, expressa trecho da nota.

A Prefeitura de Tianguá também publicou nota de pesar: “Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor”.