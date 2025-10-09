Corpo de professor desaparecido é achado em penhasco de 40 metros, no CE

Um professor de 41 anos, identificado como Gean Rodrigues Passos, foi encontrado morto em um precipício de 40 metros, na cidade de Tianguá, Interior do Ceará. O educador estava desaparecido desde segunda-feira (6). Um adolescente de 17 anos foi detido por ato infracional análogo a um crime de homicídio.

O corpo do professor foi resgatado, na tarde desta quinta-feira (9), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), por meio da guarnição de Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão (Sobral).

“A vítima encontrava-se em um ponto de difícil acesso, na base de um paredão de aproximadamente 40 metros de altura. Para chegar ao local, os bombeiros realizaram um rapel com uso de técnicas de salvamento em altura e equipamentos especializados”, informou o CBMCE em nota ao Diário do Nordeste.

Após a confirmação do óbito, o corpo foi colocado na maca envelope, içado e conduzido até a área segura, onde ficou sob a responsabilidade da equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do rabecão.

O trabalho dos bombeiros iniciou por volta das 8h30 e foi concluído às 14h35, informou ainda o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

O adolescente foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá e colocado à disposição da Justiça.

NOTAS DE PESAR

A Secretaria Municipal de Educação de Tianguá, por meio de nota publicada nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), lamentou a morte de Gean.

“Gean foi um profissional admirado, cuja dedicação, compromisso e sensibilidade deixaram marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos”, expressa trecho da nota.

A Prefeitura de Tianguá também publicou nota de pesar: “Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor”.