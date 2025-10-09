Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Membros do Comando Vermelho acusados de matar funcionário de padaria não vão a júri popular

Justiça considerou que as provas apresentadas não são suficientes para impor a autoria do crime aos quatro homens

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Segurança
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua com homens de costas e sem identificação
Legenda: Justiça determinou a liberdade dos acusados e a suspensão de medidas cautelares impostas a eles
Foto: Kid Júnior

Quatro homens acusados de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e suspeitos de participarem da morte de um funcionário de uma padaria, no bairro Jangurussu, não irão a júri popular. A decisão foi proferida no último domingo (5), na 1ª Vara do Júri de Fortaleza.

Os suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), após entendimento do órgão acusatório de que indícios os ligavam à autoria do crime. No entanto, para o Poder Judiciário, não há provas suficientes para levar os homens ao Tribunal do Júri.

"A acusação durante a instrução processual não logrou êxito em identificar a autoria do crime apontada na denúncia, eventuais mandantes ou partícipes, restando prejudicado o encaminhamento do feito para julgamento", afirma o documento da decisão judicial, obtido pelo Diário do Nordeste.

Assim, se tornaram impronunciáveis: Huellen Nogueira Cardoso, conhecido como "Anjinho"; Marlon Gomes Alves; Mateus Gomes Alves e Francisco Danilo Ferreira de Araújo. A defesa do grupo não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

