Nattan oferece formiga tanajura para Rafa Kalimann comer, em Tianguá, e ela reage: 'Tenho dó'

Um hábito cultural indígena da região da Serra da Ibiapaba, onde está o município de Tianguá, no Ceará, é o consumo da formiga tanajura. Criado na região, o cantor Nattan — que participou do aniversário do Município na quarta-feira (30) — ofereceu a iguaria para Rafa Kalimann.

“Vamos ver se tu vai conseguir comer e se tu quer comer. Abre aí. É daqui da Serra da Ibiapaba”, disse Natan, ao oferecer a iguaria a Rafa. Intrigada, ela perguntou: “O que que é? Doce ou salgado?”, ao que Natan respondeu com mistério: “Vai ver agora aí. A formiga. Se chama tanajura”.

O diálogo seguiu em tom bem-humorado. Rafa, que está grávida, reagiu com hesitação e curiosidade, enquanto Natan mostrava como consumir a formiga, mesmo congelada. "Tenho dó", disse, com pena do inseto, a influenciadora. Os dois estão hospedados na mansão da família do cantor.

“Me dá que eu como. Mostra como é que se faz aí”, disse tia Maria, parente de Nattan. Ao ver a tia de Nattan comer, Rafa disparou: "sangue de Jesus tem poder". O cantor, então, explicou que o petisco é bastante apreciado na região.

Tia Maria ainda revelou o preço da iguaria: "R$ 100 o litro de formiga".