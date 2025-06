Rafa Kalimann faz ultrassom e mostra que bebê só acordou após ouvir música de Nattan

Grávida de cinco meses, a atriz e ex-BBB Rafa Kalimann criou um grupo nas suas redes sociais para falar sobre maternidade. A artista aproveitou o espaço para mostrar um vídeo de como foi seu último ultrassom, e que a bebê, que ganhou o nome de Zuza, só se mexeu no exame após escutar uma música do pai, o cantor cearense Nattan.

“Para começar vou compartilhar um momento lindo com vocês aqui que foi esse último ultrassom e a Zuza já tá puxando saco do pai. Ela não acordava por nada durante o exame e a gente precisava que ela mudasse de posição, foi só colocar a música do pai e ela começou”, escreveu Rafa sobre o momento.

Rafa e Nattan anunciaram a gravidez em junho. A escolha do nome Zuza foi uma homenagem à avó do cantor, que faleceu recentemente. Eles estão juntos desde o final de 2024.

Rafa já havia perdido uma gestação, há alguns meses, fruto do seu relacionamento com o ator Allan Souza. Ela também chegou a falar sobre o período do luto nas redes sociais.