Nattan e Rafa Kalimann anunciam gravidez de 1º filho: 'Coraçãozinho batendo'

O cantor cearense Nattan e a ex-BBB Rafa Kalimann anunciaram que estão esperando o primeiro filho. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, na noite desta terça-feira (3), é possível ver o momento em que o cantor se emociona e chora com a notícia. "Tem mais um coraçãozinho batendo aqui", dizia a legenda.

Na gravação, Rafa começa explicando aos seguidores que eles escreverem uma carta, um para o outro. Ela começa a leitura, destacando a alegria que Nattan traz para a casa. "Tenho muito para te contar...Sua alegria continua sendo combustível em casa (...) Eu cheguei para mudar sua vida completamente", diz, já falando da perspectiva do bebê.

Até que acrescenta: "Menciono aqui que confiamos em você, que já estou me formando, e que sinto as batidas do meu coração junto com a mamãe. Agora sou real e tô aqui, papai".

Possível nome do bebê de Nattan e Rafa

Emocionado, Nattan comemorou a notícia: "Você tá grávida, vida. Você tá grávida. Esse é o momento mais feliz da minha vida".

Em meio aos cortes, o cantor mostra que está tremendo, antes de voltar a celebrar. "Eu só preciso te abraçar. Meu Deus, Rafaella, a gente vai ter um filho".

Por sua vez, na carta que Nattan escreveu para a ex-BBB, chegou a comentar sobre um possível filho, sem saber da gravidez. "Dona Zuza, minha avó se foi na semana passada, foi minha segunda mãe (...) Rafa propôs que o nome da nossa primeira filha fosse Zuza, em homenagem a minha avó, e talvez Zuza esteja no forno já".

Rafa e Nattan estão juntos desde novembro do ano passado, mas tornaram o romance público em dezembro. O pedido oficial de namoro aconteceu durante uma viagem dos dois a Portugal.