Nattan assume namoro com Rafa Kalimann e ganha guitarra autografada pelo ídolo Djavan de presente

O cantor cearense Nattan utilizou as redes sociais, neste Natal, para assumir o namoro com a atriz e ex-BBB Rafa Kalimann e para revelar o presente que ganhou da amada: uma guitarra autografada pelo ídolo, o cantor Djavan. O casal celebrou o Natal com a família de Rafa, em Uberlândia (MG).

"Primeiro, feliz Natal para vocês, gente. Hoje aconteceu uma coisa muito incrível, que, com certeza, vem de uma pessoa muito incrível e várias pessoas que também são incríveis, que ajudaram a compor isso", anunciou Nattan, nos stories da rede social Instagram, no início da tarde desta quarta-feira (25).

"Para quem não sabe, eu sou muito fã de Djavan, muito fã, 01. Ele me inspira, independente do gênero que eu cante. Ele me inspira em tudo na vida. E, mesmo estando do meu lado o tempo inteiro, a Rafaela conseguiu uma guitarra autografada pelo Djavan. Vocês têm noção disso?!", continuou o cantor.

O cantor enfatizou o namoro e a importância do presente que recebeu: "Isso vai compor muito a minha história, a minha história com ela. Isso vai ficar no meu coração pra sempre. Acho que foi o presente 01, o ápice que eu pude ganhar".

Nattan já tinha repostado uma foto beijando Rafa, com um coração, horas antes. Já a atriz publicou um vídeo em que o amado anuncia para a família de Rafa, em Uberlândia, que tem "a sogra mais linda do Brasil", referindo-se à mãe da nova namorada.

Histórico do relacionamento

O clima de romance entre Nattan e Kalimann vinha se desenhando nas últimas semanas. Na última segunda-feira (23), em Tianguá, no Interior do Ceará, ele interpretou “Cama e Mesa”, de Roberto Carlos, diretamente para a amada.

O momento fofo, que repercutiu rapidamente nas redes sociais, foi flagrado e compartilhado pelo convidado de Nattan, Zé Cantor, nos stories do Instagram. "Felicidades ao casal", escreveu o amigo na legenda.

No registro, os pombinhos se abraçam e dançam com olhares fixos um para o outro enquanto Nattan canta. Ele beija a mão de Rafa e, no fim da palinha, os dois se beijam. “Vamos aplaudir, que o amor é lindo”, brinca Zé Cantor.

Mais cedo, na mesma tarde, Kalimann compartilhou, também nos stories, o casal aproveitando juntinho um dia de sol na piscina. Eles brincavam enquanto a atriz e ex-BBB tentava subir nos ombros do cantor.

Um dia antes, no domingo (22), os dois foram flagrados almoçando juntos, também em Tianguá, em uma churrascaria que fica na beira da estrada. Apesar de ter nascido em Sobral, foi lá que Nattan cresceu e onde a mãe dele tem uma mansão.

Os rumores de um possível relacionamento entre os dois começaram na semana passada. Rafa terminou o namoro de um ano com o ator Allan Souza Lima, em novembro. E Nattan terminou o relacionamento com a cearense Layla Samylle também no mês passado.