Agarradinhos, Nattan canta hit de Roberto Carlos e dedica à Rafa Kalimann

O que até poucos dias era especulação, agora é motivo de declaração para os quatro cantos do mundo. Rafa Kalimann ganhou uma homenagem daquelas do novo namorado, Nattan. Em show do cantor nesta segunda-feira (23), em Tianguá, no interior do Ceará, ele interpretou “Cama e Mesa”, de Roberto Carlos, diretamente para a amada.

O momento fofo, que repercutiu rapidamente nas redes sociais, foi flagrado e compartilhado pelo convidado de Nattan, Zé Cantor, nos stories do Instagram. "Felicidades ao casal", escreveu o amigo na legenda.

No registro, os pombinhos se abraçam e dançam com olhares fixos um para o outro enquanto Nattan canta. Ele beija a mão de Rafa e, no fim da palinha, os dois se beijam. “Vamos aplaudir, que o amor é lindo”, brinca Zé Cantor.

Mais cedo, na mesma tarde, Kalimann compartilhou, também nos stories, o casal aproveitando juntinho um dia de sol na piscina. Eles brincavam enquanto a atriz e ex-BBB tentava subir nos ombros do cantor.

Um dia antes, no domingo (22), os dois foram flagrados almoçando juntos, também em Tianguá, em uma churrascaria que fica na beira da estrada. Apesar de ter nascido em Sobral, foi lá que Nattan cresceu, e onde a mãe dele tem uma mansão.

Os rumores de um possível relacionamento entre os dois começaram na semana passada. Rafa terminou o namoro de um ano com o ator Allan Souza Lima, em novembro. Já Nattan, terminou o relacionamento com a cearense Layla Samylle também no mês passado.

O affair já foi alvo de críticas até mesmo da ex-sogra do cantor, que disse ser uma “palhaçada” a rapidez com que o novo namoro começou. Nattan, inclusive, respondeu à mãe de Layla, em áudio enviado a Leo Dias. “Ela está certa, ela está mais que certa. Há um tempo eu não estava sendo o Nattan que a Layla merece, que a família dela queria que fosse. E a gente tomou rumos diferentes. Ela merece ser feliz. Ela é uma pessoa especial. Eu também mereço ser feliz", explicou.