Mãe de Nattan não concorda com término do cantor com Layla Samylle, diz site

Conforme o “Extra”, Rosilene Santos, mãe do cantor Nattan, ainda não digeriu o término do artista com a cearense Layla Samylle. Segundo fontes relataram ao site, ela adora a ex do filho, e torcia para que eles se casassem logo, já que estavam, inclusive, montando uma casa juntos.

O “Extra” ainda afirma que será difícil Rosilene "se dobrar" a Rafa Kalimann, atual namorada de Nattan. Ela e Layla ainda se seguem no Instagram. Nem Rafa, nem Rosilene passaram a se acompanhar na rede social.

Após tornarem o relacionamento público, na última semana, ao publicarem registros nas redes sociais, Nattan e Rafa não se desgrudam. A ex-BBB, inclusive, esteve em Tianguá, no interior do Ceará, no fim de semana, cidade onde o artista cresceu. No domingo (22), eles foram flagrados almoçando juntos em um restaurante na beira da estrada, acompanhado de música do artista.

Rafa terminou o relacionamento de um ano com ator Allan Souza Lima em novembro. Nattan também terminou a relação de anos com Layla Samylle no último mês.