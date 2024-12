Nattan e Rafa Kalimann são vistos em churrascaria de beira de estrada no Ceará

Neste domingo (22), a ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann e o cantor Nattan foram flagrados almoçando juntos em Tianguá, no interior do Ceará, em uma churrascaria que fica na beira da estrada.

As imagens do almoço foram feitas pelo dono do restaurante. No vídeo, eles aparecem na companhia dos músicos do artista. Outros fãs também chegaram a compartilhar fotos com Rafa na internet, marcando Tianguá na localização. Apesar de ter nascido em Sobral, foi em Tianguá que Nattan cresceu, e onde a mãe dele tem uma mansão.

Depois de muitos boatos, o artista e Rafa oficializaram o romance na última terça-feira (17), quando ele comemorou o aniversário do sogro em Uberlândia. Na ocasião, o novo casal publicou registros nas redes sociais.

Términos

Rafa terminou o namoro de um ano com o ator Allan Souza Lima em novembro. Ela chegou a engravidar do artista, mas teve um aborto.

Nattan também terminou o relacionamento com a cearense Layla Samylle no mês passado, e chegou a ser criticado pela ex-sogra pela rapidez de ter assumido um novo romance tão rápido.