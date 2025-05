Três apostas vencem o concurso 3380 da Lotofácil e levam mais de R$ 2,8 milhões cada

Três apostas realizadas em diferentes Estados acertaram as 15 dezenas do concurso 3380 da Lotofácil, ocorrido nessa quarta-feira (30). Cada vencedor levará para casa a bolada de R$ 2.837.584.

As apostas ganhadoras foram das cidades de Salvador, na Bahia; Brasília, no Distrito Federal, e Ribeirão Pires, em São Paulo. Nas duas primeiras, venceu o tipo bolão. A última, simples, foi feita em canais eletrônicos.

O prêmio total da Lotofácil 3380 era de R$7 milhões, valor que foi dividido entre as quatro apostas vencedoras.

Segundo a Caixa Econômica Federal, outros 567 apostadores de todo o país conseguiram acertar 14 dezenas no concurso. Por isso, cada um vai embolsar R$2.060,85.

Entre as vencedoras nessa categoria, estão cinco apostas de Fortaleza e uma de Juazeiro do Norte, no Ceará.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL

O concurso 3380 da Lotofácil foi sorteado nessa quarta, nas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Econômica Federal, no Youtube.

VEJA O RESULTADO DO CONCURSO 3380

17 - 21 - 24 - 25 - 15 - 12 - 05 - 07 - 20 - 11 - 23 - 14 - 06 - 02 - 16

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e as chances de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos (podem ser marcados entre 15 e 20 dos 25 números disponíveis no volante).

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nessa sexta-feira (2), com prêmio previsto de R$1,8 milhão.