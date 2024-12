Mãe de Layla Samylle faz desabafo após Nattan aparecer com Rafa Kalimann

A mãe de Layla Samylle, ex-namorada do cantor Nattanzinho, usou as redes sociais nessa sexta-feira (20) para desabafar após o ex-genro postar uma foto com Rafa Kalimann, e a web apontar um suposto namoro entre os dois.

"Não sei se o que estou fazendo aqui é o certo, mas como mãe cansei dessa palhaçada! Minha filha sempre escolheu viver esse namoro de forma discreta, e eles estavam quase noivando. O que víamos aqui em casa era um cara super apaixonado, falando de casamento e planejando uma casa com a Layla", disse Neurismar Costa.

De acordo com a mãe da influenciadora, Nattan chegou a apresentar o projeto da casa onde os dois morariam, que já está pronta.

Ela ainda revelou que a família já não torcia mais pelo relacionamento do casal e ainda falou sobre a exposição que a filha tentou evitar.

"Não estou falando isso porque a nossa família lamenta o término, porque não é o caso. Já não tinha ninguém aqui torcendo por esse namoro por causa de muita coisa que aconteceu, que não vou expor porque todo mundo já sabe. Estou falando porque chega dessa exposição desnecessária com uma menina que sempre se manteve discreta", acrescentou ela.

Nattan se pronuncia

Após a postagem da ex-sogra, o cantor se pronunciou ao jornalista Leo Dias e deu razão a Neurismar.

"A mãe da Layla está mais que certa! Há um tempo eu e a Layla não estávamos mais na mesma sintonia, eu não estava sendo o Nattan que ela merece, que a família dela queria que eu fosse", lamentou.

O artista elogiou a influenciadora e disse que Layla merece ser feliz. "Eu também mereço ser feliz e só desejo tudo de bom pra ela e pra família dela, que sempre me abraçou, me acolheu", finalizou.

O relacionamento de Nattan e Layla durou quatro anos, e o anúncio da separação foi feito no fim de novembro. No mesmo mês, Rafa Kalimann divulgou o término do relacionamento com Allan Souza Lima, após 1 ano de relacionamento. Os dois apareceram juntos em imagens compartilhadas nas redes sociais, mas ainda não confirmaram o namoro.