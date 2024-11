Nattan anuncia fim do relacionamento com Layla Samylle: ‘Infelizmente a gente precisou apartar’

O cantor Nattan confirmou que está solteiro e o fim do relacionamento com Layla Samylle. O artista contou a novidade durante uma entrevista ao portal LeoDias, em Fortaleza, nesta terça-feira (26).

“Infelizmente a gente acabou tendo que apartar, acho que são momentos diferentes, momentos diferentes da vida. Mas ela é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante e uma pessoa que eu vou levar pro meu coração sempre, mas esse é um momento que eu tô sozinho”, enfatizou.

No entanto, Nattan não deu mais detalhes sobre o término, afirmando apenas que foi “bem saudável” e que eles estão “buscando coisas diferentes em momentos diferentes”.

Esta não é a primeira vez que o casal coloca um ponto final na relação. Em maio deste ano, o forrozeiro anunciou o fim do namoro com a estudante universitária, que é filha de Paulo César Santos, ex-prefeito da cidade cearense de Amontada. No entanto, o relacionamento foi restabelecido cerca de um mês depois, em junho.

Durante a entrevista, Nattan também falou sobre as mudanças no estilo de vida, que agora inclui dieta e exercícios físicos. Ele comentou que precisou organizar a rotina de shows e prestar mais atenção na saúde, deixando de lado a ingestão diária de bebida alcoólica.

“Comecei a treinar, comecei a me alimentar direito, comecei a separar cada momento, tem um momento mais com a família, tem um momento de show, dar mais atenção a cada coisa. Minha vida meio que estava um furacão e eu organizei, mas nunca deixei de ser intenso, nunca deixei de aproveitar”, salientou.