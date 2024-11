Filho de Cristiano Araújo abre caixa com itens deixados pela pai morto há 9 anos

O filho do cantor Cristiano Araújo, Bernardo, de 11 anos, compartilhou um vídeo ao abrir uma caixa com pertences deixados pelo pai, morto em um acidente de carro em 2015.

Em publicação em seu perfil no Instagram, Bernardo compartilhou que sua mãe, a dentista e influenciadora Elisa Leite, permitiu que ele tivesse acesso a uma caixa com pertences do cantor.

Dentre os itens, estão presentes de fãs, uma camisa usada por Cristiano e uma carta.

Legenda: Bernardo é o primeiro filho de Cristiano Araújo Foto: Reprodução

"Que alegria estar usando a mesma camiseta que meu pai usou há nove anos, no meu aniversário de dois anos", postou o pré-adolescente.

Veja as postagens

Legenda: Na primeira publicação, Bernardo compartilha ter tido acesso à caixa Foto: Reprodução Instagram

Legenda: Depois, ele mostra ter encontrado uma carta escrita pela pai Foto: Reprodução Instagram

Morte de Cristiano Araújo

O cantor sertanejo Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, morreram em um acidente de carro na BR-153, km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás, no dia 24 de junho de 2015.

Cristiano Araújo morreu aos 29 anos enquanto retornava para Goiânia de um show realizado em Itumbiara, no Sul de Goiás, junto com Allana, estudante de 19 anos. A Range Rover em que estavam capotou na madrugada do dia 24 de junho de 2015.

O motorista do veículo, Ronaldo Miranda, foi condenado por homicídio culposo (sem a intenção de matar).