'Baú da Taty 2' leva Taty Girl em plataforma móvel e feat com Pabllo Vittar; assista ao encontro

Quem foi assistir à realização do "Baú da Taty Girl 2" encontrou um grande espetáculo no estacionamento da Arena Castelão, na noite de sábado (24). O evento contou com gravação de DVD e com grandes participações icônicas do forró. Solange Almeida, Eliane, Zé Cantor, entre outros nomes, se apresentaram na programação.

A forrozeira levou a apresentação até às 7h de domingo (24). Um dos momentos mais icônicos da produção audiovisual foi quando Taty Girl chamou Pabllo Vittar ao palco.

Veja participação de Pabllo Vittar no 'Baú':

Juntas, Pabllo e Taty cantaram "Não é Papel de Homem", "Bang Bang", "Louca", "K.O", "São Amores" e "Nada Se Compara a Ti", entre outras canções.

Outro momento curioso do evento foi quando Taty Girl andou pelo público em cima de uma plataforma móvel.

No Instagram, pela manhã, Taty Girl chegou a falar sobre a correria da produção e mostrou cenas do projeto.

"Os bastidores acontecem assim. A gente fica nervosa, a mão treme, o coração bate forte, não dá nem pra dá um nó na roupa. Que loucura! No final deu tudo certo. Deus é bom. Obrigada meus amores", exaltou Taty Girl