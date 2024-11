Juliette dá carona a fãs que a esperavam em Aeroporto de Fortaleza; confira o vídeo

A influenciadora digital Juliette surpreendeu os fãs que a aguardavam no Aeroporto de Fortaleza, na tarde dessa quinta-feira (21). Ao chegar na capital cearense, a paraibana decidiu dar uma carona para parte dos seguidores.

No Instagram, ela mostrou o momento de interação com o grupo de cearenses dentro do veículo: "A van estava atrapalhando o trânsito, coloquei todo mundo para dentro", brincou Juliette em vídeo publicado em rede social.

Veja encontro com fãs:

A paraibana está no Ceará para participar da Expo Favela Innovation Ceará. A ex-BBB escolheu se hospedar na Orla, em um hotel no bairro Meireles.

Juliette se apresenta no palco potência, às 17h, na mesa "Empreendedorismo sustentável: boas práticas e oportunidades". O evento acontece no Centro de Eventos.

Ainda em postagem no Instagram, a paraibana falou do desejo de morar novamente na região: "Fortaleza é tão linda. Eu sinto falta de morar no Nordeste".