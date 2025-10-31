Diário do Nordeste
Imagem da cantor e ex-BBB Juliette Freire falando sobre caso de Clarissa Costa Gomes, de 31 anos, enfermeira do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), que foi morta a facadas

É Hit

Juliette lamenta morte de enfermeira assassinada a facadas por namorado em Fortaleza: 'angustiada'

Nos stories do Instagram, revelou que Clarissa era uma amiga; Juliette ainda comentou sobre os riscos de relacionamentos tóxicos

Beatriz Rabelo 10 de Julho de 2025
Foto de Juliette Freire

Zoeira

Juliette volta à Globo para integrar o elenco do programa 'Saia Justa'

A paraibana e campeã do BBB 21 estreia na nova temporada do programa no dia 14 de maio

Redação 09 de Maio de 2025
Juliette e noivo

Zoeira

Juliette anuncia noivado com o atleta de crossfit Kaique Cerveny

Artista foi pedida em casamento durante festa de aniversário antecipada

Redação 01 de Dezembro de 2024
Juliette ao lado dos fãs

É Hit

Juliette dá carona a fãs que a esperavam em Aeroporto de Fortaleza; confira o vídeo

A paraibana está na capital cearense para participar da Expo Favela Innovation Ceará

Redação 22 de Novembro de 2024
Montagem de Juliette

É Hit

Juliette revela processo para congelar óvulos: 'Eu quero ter liberdade'

A vencedora do BBB 21 contou a notícia nas redes sociais, nesta sexta-feira (2)

Redação 02 de Fevereiro de 2024
Cantor falou sobre Juliette em podcast

É Hit

Xand Avião diz que Juliette ainda não é cantora: 'é afinada'

O cantor revelou que fez dueto da canção 'Alta Estação' com a cantora paraibana em DVD

Redação 15 de Janeiro de 2024
juliette tirando foto no espelho

Zoeira

Amiga de Juliette faz brincadeira com namorado da ex-BBB e fãs criticam: 'Amiga que quero bem longe'

Camilla Diniz publicou imagem agarradinha com Kaique Cerveny

Redação 17 de Dezembro de 2023
Foto de Juliette Freire

É Hit

Juliette é novamente acusada de plágio e equipe da cantora reage em sua defesa

A cantora teria feito referência expressiva a obras de Anavitória e da dupla Marina Abramović e Ulay

Redação 28 de Novembro de 2023
Foto selfie de Juliette

É Hit

Juliette anuncia rompimento com a Rodamoinho, empresa de Anitta

A vencedora do Big Brother Brasil estava com a companhia desde 2021, quando venceu a edição do programa daquele ano

Redação 13 de Novembro de 2023
Juliette e Syomara Bragança

Zoeira

Apresentadora diz que Juliette não foi educada ao encontrá-la em evento

Juliette estava nos Estados Unidos, prestigiando uma competição de crossfit de seu suposto affair, Kaique Cerveny

Redação 07 de Agosto de 2023
