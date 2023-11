Juliette é novamente acusada de plágio e equipe da cantora reage em sua defesa

Juliette voltou ao centro das atenções com nova acusação de suposto plágio nas redes sociais. O motivo foi novamente uma referência visual. Internautas acusaram a cantora de copiar o vídeo "Ainda É Tempo", da dupla Anavitória, na capa do recém-lançado disco "Falta de Atenção", parceria dela com o cantor cearense Nattan.

A referência maior, no entanto, é feita à "Rest Energy", um trabalho do casal Marina Abramović e Ulay. No post em que compartilha o trabalho, divulgado nessa segunda-feira (27), a artista foi, em grande parte, rechaçada, por não ter citado as duas influências em questão.

A Bpmcom, empresa que cuida da carreira de Juliette, divulgou, então, uma nota de esclarecimento. "Em relação à capa do visualizer 'Falta de Atenção', de Juliette feat Nattan, esclarecemos que a inspiração para o visual foi a obra 'Rest Energy', dos artistas Marina Abramović e Ulay, criada em 1980, em Amsterdã - dos quais a cantora tem profunda admiração", dizia o texto.

A empresa ainda revelou que os comentários que acusam a ex-BBB de cometer plágio estão sendo avaliados pela equipe jurídica da cantora: "Ressaltamos que as acusações de plágio são infundadas e estão sendo analisadas uma a uma pelo jurídico. O processo criativo buscou referenciar e homenagear a obra original sem reproduzi-la".

Reação

Nos comentários da nota, fãs defenderam a artista e pediram que realmente algo seja feito com relação às críticas. "Tem que processar. Está demais. Só vão parar quando doer no bolso", escreveu uma internauta. "Eu amo que, enquanto isso, a Ju vai escalando o topo da das paradas do Brasil. Não desanima, Ju. Estamos contigo", apoiou outro admirador.

Algumas pessoas, no entanto, voltaram a criticar a equipe de Juliette. "A falta que um diretor criativo faz", comentou um internauta. "Essa menina só vai ladeira abaixo", alfinetou outra seguidora. "Toda semana uma nota assim", afirmou mais uma. "Essa Juliette não para de colecionar processos! Seja mais criativa, mulher e para de plagiar os outros", orientou mais um.

Conheça a obra de referência

Em 1980, Marina Abramović e o marido Ulay apresentaram uma performance de quatro minutos em que eles equilibravam uma flecha apontada para o coração da artista.

A imagem da obra se consolidou como símbolo da cultura pop, mas Juliette inverteu seu sentido, ao reproduzi-la de forma a ser ela quem aponta a flecha para um modelo masculino, como sinal de empoderamento.