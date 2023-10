Juliette se pronuncia sobre música 'Magia Amarela' após acusações de plágio

A cantora Juliette se pronunciou, na noite desta quarta-feira (18), sobre polêmica de plágio com a música "Magia Amarela", produzida para a Bauducco. A marca contratou a campeã do Big Brother Brasil e a Duda Beat, mas foi acusada de se apropriar da estética e da canção do trabalho "AmarElo", produzido e lançado por Emicida.

"É extremamente necessário e importante informar que eu e minha equipe jamais compactuaríamos ou participaríamos cientemente de atitudes de plágio e apropriação criativa. Fui contratada para uma campanha publicitária em que interpretaria uma canção e um videoclipe e, nesses casos, os processos de liberações autorais são de responsabilidade do contratante", escreveu nos stories.

Juliette Cantora "Peço desculpas e lamento profundamente as consequências deste ocorrido. Estejam certos de que tomaremos providências e aumentaremos, ainda mais, o nosso cuidado sobre propriedade intelectual e diversidade em futuros trabalhos artísticos e comerciais. Por fim, informo que a campanha foi cancelada e a música será retirada de todas as plataformas digitais".

Campanha cancelada

A música "Magia Amarela" foi lançada na madrugada desta quarta-feira (18). Porém, o produtor Evandro Fióti, irmão de Emicida, acusou a estética e a canção de plágio.

"Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar", escreveu no X. Conforme Fióti, a marca tentou negociar com ele e Emicida, mas a parceria não foi efetivada.

Legenda: Comparação entre o álbum do Emicida e da nova música de Juliette e Duda Beat Foto: Reprodução

Em nota à Folha de S.Paulo, a Bauducco disse que usaram os materiais gráficos já presentes na marca, "tanto nas embalagens como em outras campanhas e posts das redes sociais".

"A música "Magia Amarela", protagonizada por Juliette e Duda Beat, foi criada para fazer parte de uma campanha de mesmo nome da Bauducco, com o objetivo de celebrar o amarelo, icônico e característico da sua identidade visual, presente nas embalagens e comunicações da marca há mais de 30 anos, além de unir conceitos também historicamente propagados: família, união, encantamento e comunhão. Reforçaria ainda a assinatura utilizada nas campanhas da marca: "Um sentimento chamado Família", detalhou.