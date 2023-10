Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar 'AmarElo', de Emicida, em novo single

A nova música de Juliette em parceria com Duda Beat, "Magia Amarela", lançada nesta quarta-feira (18), gerou uma acusação de plágio pelo irmão do rapper Emicida. Para Evandro Fióti, o lançamento lembra AmarElo, música de Emicida com participações especiais de Majur e Pabllo Vittar.

A peça de divulgação da música pop traz semelhança na tipografia, na paleta de cores e no conceito dos vitrais que compõem a imagem. Além disso, na letra, a música também utiliza o trocadilho entre "amar" e "elo".

Em live no Instagram, o produtor afirmou que eles foram "roubados conceitualmente".

"Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!", escreveu Fióti no X (ex-Twitter). Ele é diretor, produtor e compositor.

"Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo", continuou Evandro.

O diretor musical ainda complementou que, com o comentário, não pretende incitar "hate" em cima da Juliette ou Duda Beat. A fala dele repercutiu entre usuários da rede X, e o nome de Emicida chegou a aparecer entre os assuntos mais comentados na rede social.

Em nota após a repercussão do caso, Juliette informou "que a música 'Magia Amarela' faz parte de uma campanha publicitária" para a qual a cantora foi contratada. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", conclui o texto.

Duda Beat e Emicida não se manifestaram até a última atualização desta matéria.