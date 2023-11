'Desafio dos MCs' acontece nesta terça (28); veja como assistir ao vivo

O Desafio dos MCs contra a Fome ocorre na noite desta terça-feira (28), contando com a participação de nomes como L7NNON, MC Daniel, MC Poze do Rodo e MC Ryan SP. A partida estava prevista para começar às 20h no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

No entanto, houve um atraso e deve ter início apenas cerca de 21h. A ação busca contribuir na luta contra a fome no Brasil, e mais de 17 toneladas de alimentos já foram arrecadadas.

Em uma publicação no Instagram do CazéTV, foi possível ver alguns artistas reunidos no ônibus a caminho do estádio. Havia funkeiros e trappers como MC Maneirinho, Oruam, MC Negão da BL, Negrete, MC Hariel e Xurrasco.

Como assistir ao vivo?

É possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo CazéTV.

Os times foram divididos entre MC Poze e MC Daniel.