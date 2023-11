Luísa Sonza revela que fará nova música sobre Chico Moedas

A cantora Luísa Sonza participou, na segunda-feira (27), do “De Frente com Blogueirinha”, e revelou que pretende fazer uma nova música sobre o relacionamento com Chico Moedas.

“Vai ter música falando mal, com toda certeza. Talvez até um álbum inteiro”, disse. Chico traiu a artista e ela revelou publicamente o fim do relacionamento durante uma participação no “Mais Você”.

Luísa também falou sua relação com Whindersson Nunes. Ela contou que o humorista a pediu desculpas por suas atitudes no período que estavam juntos e que hoje eles têm uma relação amigável. A artista, no entanto, não se arrepende de ter escrito “Penhasco” para o ex.

“Acontece. Às vezes, a gente é ruim para o outro e a gente não quer ser. Aconteceu, a gente está bem com isso. Ele já me pediu desculpa”.