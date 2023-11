Paparazzo italiano diz que cena de Dodi Al-Fayed e Diana em ‘The Crown’ é 'completamente inventada’

Embora a série "The Crown", grande sucesso da Netflix, seja uma crônica da vida da rainha Elizabeth II, a princesa Diana pode ser descrita como a “protagonista” dos novos episódios, lançados recentemente. Inclusive, uma das cenas principais da sexta temporada é o flagrante de um beijo entre a princesa e Dodi Al-Fayed, milionário egípcio, enquanto os dois estão relaxados e de férias na Sardenha.

O responsável pelo clique foi o fotógrafo italiano Mario Brenna. Ele estava a poucos metros de distância do iate onde Diana e Dodi curtiam águas mediterrâneas. Dias depois, as imagens do profissional estamparam as primeiras páginas de jornais em todo o mundo.

De acordo, no entanto, com uma entrevista de Brenna a um jornal inglês e repercutida no The New York Times de 17 de novembro, a ficção está longe de ser precisa. Isso porque a série dá a entender que Mohamed al-Fayed — pai de Dodi — teria contratado o fotógrafo para tirar as fotos, na tentativa de fazer engatar o relacionamento de Diana e Dodi e persuadir o casal a se casar.

O italiano, contudo, afirmou que tal ideia era “absurda e completamente inventada”. Além disso, ele detalhou que ninguém vazou informações sobre o paradeiro do iate para ele, indo contra algumas teorias. O paparazzo disse ainda que, em todos os verões naquela época, ele estava na Sardenha para tirar fotos de pessoas famosas e encontrar Diana e Dodi foi simplesmente “um grande golpe de sorte”.