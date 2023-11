Neymar se pronuncia após vazar conversa em que pede nudes a influenciadora: ‘foi anos atrás'

Após ter sido exposto nas redes sociais, nesta segunda-feira (27), pedindo fotos íntimas à influenciadora Aline Farias, o jogador Neymar Jr. se pronunciou, mostrando indignação com o assunto. O atacante xingou a moça e a acusou de estar trazendo uma conversa antiga à tona com o objetivo de se promover às custas dele.

"Manda essa filha da p* mostrar a data. Isso foi anos atrás", escreveu o astro brasileiro, comentando uma publicação sobre o tema na rede social X (antigo Twitter). Ele afirmou, ainda, que o bate-papo aconteceu em 2021 e que ele não tem OnlyFans, que era de um amigo. No entanto, por não ter entrado em detalhes sobre a conversa e pela fama de "pegador" que acumula, os internautas não acreditaram nele. "Errei, fui moleque pela milionésima vez", escreveu uma pessoa. "A assessoria do Neymar está sempre de férias", brincou outro. "Pediu nude logo da pessoa errada Neymar, Aline Farias é um cão, nem gente ela é. Desculpa, Neymar, mas não será perdoado dessa vez", falou mais um. "Aline Farias sumida do mundo, arrumou um jeito de aparecer, só falar do Neymar né, simples. E ele caiu nessa", declarou um seguidor.

Veja também

Aline Farias, por sua vez, se pronunciou apenas para debochar de Neymar, já que na conversa, o jogador pede os nudes da moça, mas ela avisa que para ter acesso ele tem que assinar o perfil dela na plataforma de conteúdo adulto. "As minas que mandam de graça", escreveu ela, usando um emoji de cara de palhaço. "Que isso, mulherada, pra ver tem que pagar. Empreendedorismo sempre. Tô fazendo meu corre", avisou a loira. Ainda ontem, logo após a conversa repercutir nas redes sociais, o Instagram de Aline saiu do ar.

Mas, na manhã desta terça-feira (28), a influencer avisou aos seguidores que recuperou a conta. "O Insta caiu ontem depois daquele caos todo. Mas estamos de volta, claro. Trabalhando normalmente", disse ela sobre sua produção de conteúdo para plataforma adulta.

A conversa

Aline Farias expôs prints do bate-papo com o jogador por meio da página Pronto Faley, no Instagram. "Tem nudes? Quando tiver em São Paulo eu aviso sim", perguntou ele, já respondendo uma pergunta da moça sobre estar de volta a São Paulo. No momento, Neymar está na mansão de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, se recuperando de uma lesão.

A influenciadora, então, respondeu dizendo que tem vários [nudes], e o craque disse que queria vê-los. A jovem enviou um link de uma plataforma de conteúdo adulto. "Mas tem que me falar o que achou depois, hein", pediu.

Após abrir o link, Neymar disse que não conseguiu ver nada, e Aline Farias avisou que, para ter acesso ao seu conteúdo íntimo,ele tinha que se tornar assinante. "Tem que assinar, bebê. Lá embaixo tem umas outras fotos. Vou dormir, se cuida, anjo. Boa noite. Depois te ensino melhor [se tornar assinante], se tu não conseguir", avisou.

Depois de teclar por algum tempo, o craque escreveu: “Tô aqui vendo”, colocando um emoji de fogo.