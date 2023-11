Prefeito colombiano recria avião de acidente da Chapecoense em decoração e revolta moradores

Na véspera em que a tragédia da Chapecoense faz sete anos e, pensando em prestar uma homenagem às vítimas do desastre, o prefeito da cidade vizinha de Medellín, La Union, mandou colocar, em destaque, a réplica de um avião, semelhante ao que caiu. Feita de alumínio e com o bico entrando numa grama, a aeronave também passou a integrar a decoração de Natal de uma praça local.

No entanto, a dita homenagem acabou não tendo uma repercussão positiva. De acordo com a imprensa colombiana, em notícias de 26 de novembro, os moradores de La Union se revoltaram com a ideia e pediram que o avião fosse retirado do local onde se encontrava.

Veja também

Na rede social "X" (antigo Twitter), a iniciativa também repercutiu, ganhando comentários de indignação. No geral, os internautas chamaram de "má ideia" e "falta de empatia" a estátua em questão. "Indignado com o que aconteceu em La Unión. Em 'homenagem' ao acidente aéreo da Chapecoense, foi instalada uma réplica do avião estrelado com decorações", disse uma pessoa. "Que ideia sem noção", comentou outra pessoa. "Que homenagem é essa? A falta de senso passou longe...", escreveu um internauta. "Coisa que a gente preferia que fosse fake news", declarou mais um.

Retratação

O prefeito responsável, Edgar Osório, se desculpou com a população. “A instalação de uma réplica do avião, referenciando a tragédia de quase sete anos que marcou nossa comunidade, gerou diversas reações nas redes sociais. Por isso, tomamos a decisão de retirá-lo do parque principal". Ele também ressaltou, em comunicado: "As decorações de Natal nunca tiveram a intenção de ferir a sensibilidade das pessoas, mas compreendemos o desconforto que causaram e por isso apresentamos as nossas desculpas e procederemos à sua remoção”, disse.

Edgar continuou. "Tomei a decisão pensando nos nossos irmãos brasileiros. Temos a memória do acidente na terça-feira e sei que muitos deles estarão aqui. Vai haver um evento religioso e atos institucionais, eles vêm sempre, fazem-no todos os anos. Se em algum momento alguém neste planeta se sentir ofendido, peço desculpas como prefeito”, concluiu.

Relembre

A tragédia da Chapecoense aconteceu em 28 de novembro de 2016, na prévia da final da Copa Sul-Americana entre o time brasileiro e o Atlético Nacional. O voo 2933 da companhia Lamia caiu, por falta de combustível, a cerca de 17 quilômetros do aeroporto. 71 pessoas morreram e apenas seis pessoas sobreviveram ao acidente, sendo três jogadores da Chapecoense: o goleiro Jackson Follmann, o lateral Alan Rushel e o zagueiro Neto, além do jornalista Rafael Henzel e dois funcionários da companhia aérea.