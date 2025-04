Professora é atacada em escola de Caixas do Sul (RS); Prefeitura suspende aulas

Uma professora foi atacada em uma escola no município de Caxias do Sul, interior do Rio Grande do Sul, nessa terça-feira (1º). O caso aconteceu durante o período de aulas, no início da tarde. Segundo o g1, a educadora sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte.

Em solidariedade à professora, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) suspendeu as aulas nesta quarta-feira (2). A medida é destinada às 82 escolas municipais, e outros atendimentos do Núcleo Estadual de Educação Jovens e Adultos (Neeja) também estão suspensos.

Na terça-feira, a SMED publicou uma nota à imprensa em que assegura acolhimento e proteção a todos os envolvidos. "Os alunos envolvidos no episódio já vinham sendo acompanhados pela escola, e, após o ocorrido, a equipe da SMED seguirá monitorando a situação e providenciando os encaminhamentos necessários", finaliza o comunicado.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, se manifestou sobre o caso por meio de um vídeo no Instagram. "Nos solidarizamos à professora e a toda comunidade escolar. Vamos tomar todas as providências legais para que isso não se repita", disse.

*O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como nome e idade do agressor, bem como a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.

