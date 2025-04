Motorista é preso após atropelar duas adolescentes na faixa de pedestres, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o motorista acusado de atropelar duas adolescentes de 18 anos, em São Caetano do Sul. As jovens atravessavam a rua na faixa de pedestres quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. O autor do crime foi identificado como Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos.

O caso aconteceu na noite da quarta-feira (9), por volta das 22h55, mas as imagens se tornaram públicas apenas nessa quinta-feira (10). Segundo informações do g1, Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa voltavam de uma adega, onde comemoravam que uma delas começaria um novo emprego na próxima semana.

Imagens capturadas pelo circuito de vigilância eletrônica da Cidade mostra o momento do impacto entre o carro e as vítimas. Outro ângulo do acidente revela que o semáforo estava amarelo para os veículos e vermelho para pedestres.

Testemunhas afirmam que o carro, um Honda Civic, ficou completamente destruído. O motorista foi ouvido na delegacia e detido ainda na quarta. Na quinta-feira, a Justiça de São Paulo resolveu transferir o suspeito para Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que Brendo foi indiciado por homicídio doloso, quando não há intenção de matar, e que teve a prisão convertida de flagrante para preventiva.

Legenda: Defesa do acusado argumenta que o semáforo estava verde para o carro no momento do impacto Foto: Reprodução

Motorista estava em alta velocidade

Em depoimento ao g1, a delegada Cristina Sacchetto, que cuida do caso, ressaltou que existem "provas testemunhais e técnicas" para afirmar que o veículo estava além da velocidade permitida, que é de 60 km/h. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool. Ele também foi submetido a uma contraprova junto ao Instituto Médico Legal (IML), mas o resultado ainda não foi divulgado.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de São Caetano do Sul lamentou o acidente. "Neste momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências e nos solidarizamos com os familiares e amigos", diz o texto publicado no Instagram.

"As duas eram amigas inseparáveis. Elas estudaram o ensino médio juntas e... morreram juntas", disse Claudilene Helena de Lima, mãe de Isabelli, ao portal da TV Globo.