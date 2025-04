Juventude x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude e Ceará entram em campo, neste sábado (12), às 16h, pela terceira rodada do Brasileirão Série A. O Vovô quer manter sequência positiva e encara o alviverde que ainda não perdeu em casa neste ano. O duelo acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Com quatro pontos somados nos dois primeiros jogos da primeira divisão, o Vozão quer somar mais pontos como visitante. O time de Porangabuçu teve uma semana cheia de atividades de olho no compromisso contra os gaúchos. Na última rodada, o Ceará bateu o Grêmio por 2 a 0, no Castelão, e, antes disso, tinha ficado no empate em 2 a 2 com o Bragantino.

Do outro lado, o Juventude estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, dentro de casa, e depois, foi superado pelo Botafogo, no Rio de Janeiro. A equipe alviverde soma três pontos na competição e tem um trunfo diante do Vovô: a invencibilidade e o 100% de aproveitamento no estádio Alfredo Jaconi.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E NOVIDADES NO VOVÔ

Para o duelo diante do Jaconero, Léo Condé tem baixas de dois titulares: Matheus Bahia e Lucas Mugni. Juntos do também lateral-esquerdo Nícolas, os atletas não embarcaram para Caxias do Sul e não enfrentam o Juventude nesta tarde. Além deles, o atacante Fernandinho é outra ausência na equipe titular, já que passou por cirurgia no ombro e deve desfalcar o Vovô por até três meses.

Com as ausências, o comandante alvinegro deve improvisar Rafael Ramos pela esquerda, função que ele já fez na temporada passada. Já no meio-campo, o leque de opções é maior, tendo as chances de Lourenço, Matheus Araújo e Rômulo figurar no lugar de Mugni.

Sem o ponta pela esquerda, com a lesão de Fernandinho, o treinador deve dar espaço para Aylon ou Alejandro Martínez naquele lado do campo.

Apesar das baixas, Léo Condé tem duas novidades: Ramon Menezes e Lelê. O zagueiro volta a ser opção no time depois de um mês fora tratando desconforto na coxa. Já o atacante, que veio do Fluminense, é outra possibilidade e foi relacionado pela primeira vez.

DESTAQUES ALVINEGRO

No setor ofensivo, Pedro Raul é quem chama a responsabilidade com dois gols marcados em dois jogos neste Brasileirão. O centroavante ganhou a concorrência de Lelê, que se junta na briga pela vaga de titular do Alvinegro. O camisa 9, no total, balançou as redes sete vezes em oito oportunidades na equipe de Léo Condé.

Ao lado dele, o paraguaio Galeano é outro que vive momento positivo como titular pela ponta-direita. O jogador, que ganhou a vaga que era de Aylon, já soma quatro gols na temporada e é vice-artilheiro da equipe ao lado de Pedro Henrique e Fernandinho.

JUVENTUDE E O FATOR CASA

O Juventude vive momento positivo dentro do Alfredo Jaconi, com seis vitórias em seis jogos e 100% de aproveitamento até aqui na temporada. Para o duelo desta tarde, o Jaconero tem dúvidas na meta, com o retorno aos treinos do goleiro Gustavo, e no ataque tem a disputa por titularidade de Petterson, Giovany e até Ênio, que foi reintegrado ao time.

Uma possibilidade na equipe é o retorno do atacante Ênio, que voltou aos treinos depois de ser afastado por denúncia de ter forçado cartão amarelo na estreia do Brasileirão. O jogador é um dos destaques do time alviverde, tendo atuado 11 jogos, sendo 9 como titular.

A artilharia do time gaúcho é dividida por três jogadores, com três gols marcados cada: Gabriel Taliari, Emerson Batalla e Jean Carlos. Este é um velho conhecido da torcida cearense, tendo atuado em mais de 50 jogos pelo Ceará em 2023. Outro que passou por aqui é o volante Caíque Gonçalves, que segue tratamento no departamento médico.

A experiência no time de Fábio Matías é puxada pelo meio-campista Nenê, de 43 anos, e o atacante Gilberto, que tem 35. O centroavante tem apenas dois tentos assinalados, mas atuou em apenas duas partidas na temporada e pode retornar de lesão diante do Ceará.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Mandaca; Petterson (Giovanny), Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço (Matheus Araújo); Galeano, Alejandro Martinez e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | JUVENTUDE X CEARÁ

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS

Data: 12/04/25 (sábado)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PE)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Árbitro de vídeo (VAR): Ilbert Estevam da Silva