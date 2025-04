Touro destrói BMW ao tentar avançar sobre homem no Interior de São Paulo; veja vídeo

Um touro destruiu um carro BMW enquanto tentava avançar sobre um homem, na manhã desta sexta-feira (11), na zona sul de Ribeirão Preto, no Interior de São Paulo. O impacto do pulo do animal deixou o vidro traseiro do automóvel quebrado. O teto, porta-malas e a lateral do carro ficaram amassados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do portal g1, o incidente ocorreu na Avenida Rebouças, próximo a uma região de condomínios no distrito de Bonfim Paulista.

Um vídeo do incidente foi registrado por uma motorista e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o touro solto, perto de uma cerca. O animal fica agitado e corre atrás de um homem.

Ao tentar perseguir o rapaz, ele invade a avenida e pula sobre a BMW, que fica com a traseira destruída. O homem, no entanto, consegue se esquivar do ataque.

Conforme a publicação, uma motorista conduzia o automóvel. Ela estava com a filha, de 5 anos, no banco traseiro. A criança chegou a ser atingida por estilhaços, mas não se feriu.

"Tudo que eu precisava. Como eu vou explicar que um touro pulou no meu carro?", afirmou a motorista Paula Zeotti, enquanto registrava o incidente.

Após a perseguição, o touro seguiu para uma zona rural.

