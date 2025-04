Professor morre atropelado por caminhão após cair de patinete no Paraná; veja vídeo

Um professor, de 43 anos, faleceu ao ser atropelado por um caminhão após se desequilibrar de um patinete em Paranaguá, no Paraná. Rogério Ferreira conduzia o equipamento, no último sábado (29), quando, ao descer de uma calçada, perdeu o equilíbrio e tropeçou na via, sendo colhido pelo veículo.

O circuito de monitoramento de um estabelecimento próximo flagrou o acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima morreu no local. As informações são do programa Balanço Geral, da Record.

Assista ao vídeo (imagens fortes)

O motorista do automóvel de grande porte parou alguns metros à frente do incidente. O caso foi considerado fortuito, sem imprudência por parte do caminhoneiro.

