Aposentados e pensionistas do Ceará já podem realizar a Prova de Vida 2025; saiba como fazer

Servidores aposentados e pensionistas públicos do Ceará já podem realizar a Prova de Vida 2025, procedimento obrigatório voltado para beneficiários da Previdência Social do Estado (Cearaprev) e indispensável para a manutenção do pagamento regular dos auxílios.

O prazo começou em 1º de janeiro e segue até 30 de junho. Quem não fizer o processo no período estipulado pode ter o benefício bloqueado.

Como fazer

A Prova de Vida de aposentados e de pensionistas da Estado do Ceará é gratuita e realizada virtualmente, através do aplicativo Cearaprev Online v2 — disponível para dispositivo com sistema Android ou iOs.

Em caso de dúvidas sobre o processo, os cidadãos devem entrar em contato o órgão de previdência cearense por meio da Central de Atendimento, disponível pelo telefone (85) 3108-0135.

Se preferir o atendimento presencial, é possível o fazê-lo na sede da instituição, localizada no Centro de Fortaleza, na Rua 25 de Março, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os beneficiários também podem buscar suporte pelas redes sociais oficiais da Cearaprev, acessando o perfil @Cearaprev no Instagram e no Facebook.

