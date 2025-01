MEI tem novo valor de contribuição em 2025; mudança se deve ao aumento do salário mínimo

A partir de janeiro de 2025, os microempreendedores individuais (MEIs) terão que se adaptar a um novo valor de contribuição previdenciária. Com o reajuste do salário mínimo, o valor mensal a ser pago pelos MEIs também aumentou.

O MEI passou de R$ 70,60 para R$ 75,90, enquanto o MEI caminhoneiro saiu de R$ 169,44 para R$ 182,16. Por meio do pagamento, os contribuintes garantem benefícios do INSS, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade.

Os MEIs que atuam em atividades sujeitas ao ICMS (comércio e indústria) terão um acréscimo de R$ 1,00 por mês no DAS. Já os que prestam serviços, sujeitos ao ISSQN, devem pagar R$ 5,00 a mais. Para os empreendedores que realizam ambas as atividades, o valor da contribuição será elevado em R$ 6,00, somando ambos os impostos. Dessa forma, em 2025, o valor mensal da contribuição do MEI pode variar entre R$ 75,90 e R$ 81,90, conforme o tipo de atividade exercida.

No caso do MEI Caminhoneiro, o valor varia entre R$ 182,16 e R$ 188,16, de acordo com o tipo de produto transportado e local de destino.

Como fazer o pagamento?

O pagamento é realizado por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que pode ser emitido no Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI. A recomendação é que o pagamento seja feito até o dia 20 de cada mês para evitar juros e multas.