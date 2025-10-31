Diário do Nordeste
Imagem mostra agência do INSS.

Negócios

Benefícios do INSS: veja calendário de pagamentos no mês de outubro

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício

Redação 27 de Outubro de 2025
Pessoas saem de agência da Previdência Social em Fortaleza, representando o atendimento e as filas do INSS no Ceará.

Negócios

INSS suspende novos empréstimos consignados de quatro bancos; veja lista

Instituto aponta irregularidades por parte das instituições.

Redação 18 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), em São Paulo. Entidade é suspeita de integrar esquema de fraude de descontos indevidos no INSS.

País

Fraude no INSS: sindicato suspeito tem R$ 390 milhões bloqueados

Entidade é investigada por esquema de descontos indevidos.

Redação 15 de Outubro de 2025
Sete homens brancos de ternos variados entre azul e cinza, em uma mesa de madeira de uma audiência, com placas nomeadas na frente de cada um.

PontoPoder

Presidente da Conafer é preso por falso testemunho na CPMI do INSS

Carlos Roberto Ferreira Lopes é apontado como um dos articuladores da fraude que desviou recursos de aposentados e pensionistas

Redação 30 de Setembro de 2025
Montagem de fotos de Maurício Camisotti e Antônio Antunes, o 'careca do INSS', presos por envolvimento na fraude que desviou recursos do instituto

País

STF mantém prisão preventiva de 'careca do INSS' e empresário suspeito de fraude

Investigados desviaram recursos de aposentadorias e benefícios do INSS, segundo Polícia Federal

Redação 28 de Setembro de 2025
O emprésário Antônio Carlos Antunes presta depoimento na CPMI do INSS

PontoPoder

‘Careca do INSS’ não responde perguntas em CPMI e diz que apelido é 'fantasioso'

Empresário negou participação em fraudes nas aposentadorias e afirmou ser apenas um empreendedor

Lucas Monteiro 25 de Setembro de 2025
imagem de reunião da cpmi do INSS. na imagem, vários homens de terno sentados

PontoPoder

'Careca do INSS' deve ser ouvido em CPMI nesta quinta-feira (25)

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de benefícios do INSS

Redação 25 de Setembro de 2025
Careca do INSS

País

Após confirmar presença, 'Careca do INSS' cancela depoimento em CPI e reunião é suspensa

Empresário foi preso na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do INSS

Redação 15 de Setembro de 2025
Imagem mostra empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do inss, preso pela pf em 12 de setembro de 2025

País

PF afirma que 'Careca do INSS' foi preso por ameaçar testemunha e comprar casa nos EUA

Ele também teria preparado uma rota de fuga em meio às investigações

Redação 13 de Setembro de 2025
Imagem do advogado Nelson Wilians para matéria sobre ele ser investigado por lavagem de dinheiro em operação sobre fraude do INSS

País

Advogado Nelson Wilians é investigado por lavagem de dinheiro em operação sobre fraude do INSS

O empresário Maurício Camisotti teria recebido cerca de R$ 15,5 milhões

Redação 12 de Setembro de 2025
