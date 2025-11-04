Diário do Nordeste
CPMI do INSS: presidente de entidade de pescadores é preso

Dirigente é suspeito de mentir em depoimento à comissão mista.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:06)
PontoPoder
Imagem mostra presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, durante oitiva na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS), em 3 de novembro de 2025, antes de ser preso em flagrante acusado de mentir em depoimento.
Legenda: Abraão Lincoln tinha o direito de silenciar nos fatos em que poderia se autoincriminar.
Foto: Carlos Moura/Agência Senado.

O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (3), suspeito de prestar falso testemunho durante depoimento à CPMI do INSS.

O relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), solicitou a prisão após Lincoln mentir sobre o motivo de ter saído da direção da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), conforme informações da Agência Senado.

Na ocasião, o presidente da entidade declarou que renunciara ao cargo, quando, na verdade, tinha sido afastado como medida cautelar.

Desvio de mais de R$ 221 milhões

Segundo a Agência Brasil, o requerimento de convocação de Abraão Lincoln aponta que a CBPA foi responsável por desvios estimados em R$ 221,8 milhões, descontados dos benefícios de aposentados e pensionistas.

Em razão das investigações, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou o bloqueio dos bens de Abraão Lincoln e da Confederação.

Vínculo com Careca no INSS

Ainda no depoimento, Abraão Lincoln Ferreira "negou por meio do silêncio" conhecer Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, mas admitiu o vínculo ao responder a outras perguntas. 

Conforme a Agência Brasil, um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu à testemunha o direito de silenciar nos fatos em que poderia se autoincriminar.

No entanto, o presidente era obrigado a responder a respeito dos fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI em que isso não ocorresse.

Relação com tesoureiro

O depoente também teria mentido ao falar sobre a natureza da relação com o tesoureiro da CBPA, Gabriel Negreiros, e sobre o alcance da procuração passada a Adelino Rodrigues Junior.

A Agência Senado detalha que Adelino tinha amplos poderes para movimentar recursos da Confederação, e, com isso, teria enviado R$ 59 mil para a esposa do então procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio, e R$ 430 mil para João Victor Fernandes em espécie. 

