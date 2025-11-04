Senado deve votar isenção do IR nesta quarta-feira (5)

O Senado deve votar, nesta quarta-feira (5), o projeto de lei que eleva a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês a partir de 2026. A sessão deliberativa ocorre a partir das 14 horas.

De autoria do Governo Federal, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro. Antes da votação em Plenário, o PL deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça (4).

Se o texto passar sem alterações, será encaminhado para sanção do presidente Lula. Caso haja mudanças, voltará à Câmara.

Além da isenção, o texto garante descontos para quem tem renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Para compensar a perda de receita, o projeto cria um imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês.

O que muda

Isenção: renda mensal até R$ 5 mil (R$ 60 mil ao ano).

Desconto parcial: válido para quem ganha até R$ 7.350 por mês.

Nova tributação: lucros e dividendos passam a ser taxados, com alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil ao ano.

Impacto fiscal: o custo estimado da isenção será de R$ 25,8 bilhões em 2026.

Atualmente, quem ganha até R$ 3.036 mensais é isento. A partir desse valor, aplica-se a tabela progressiva, que chega a 27,5%.

Já quem recebe apenas salário não será afetado pela nova tributação, permanecendo sujeito à tabela progressiva do IR.