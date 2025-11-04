Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Senado deve votar isenção do IR nesta quarta-feira (5)

Projeto eleva faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem do plenário do Senado ilustra matéria sobre votação do PL que aumenta a isenção do Imposto de Renda.
Legenda: Antes da votação, o PL deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira (4).
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado.

O Senado deve votar, nesta quarta-feira (5), o projeto de lei que eleva a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês a partir de 2026. A sessão deliberativa ocorre a partir das 14 horas. 

De autoria do Governo Federal, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro. Antes da votação em Plenário, o PL deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça (4). 

Se o texto passar sem alterações, será encaminhado para sanção do presidente Lula. Caso haja mudanças, voltará à Câmara.

Além da isenção, o texto garante descontos para quem tem renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Para compensar a perda de receita, o projeto cria um imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês.

Veja também

teaser image
Ana Alves

Como negociar dívidas com bancos: um passo a passo prático

teaser image
PontoPoder

Câmara anuncia grupo de trabalho técnico para analisar Plano Diretor de Fortaleza

O que muda

  • Isenção: renda mensal até R$ 5 mil (R$ 60 mil ao ano).
  • Desconto parcial: válido para quem ganha até R$ 7.350 por mês.
  • Nova tributação: lucros e dividendos passam a ser taxados, com alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil ao ano.
  • Impacto fiscal: o custo estimado da isenção será de R$ 25,8 bilhões em 2026.

Atualmente, quem ganha até R$ 3.036 mensais é isento. A partir desse valor, aplica-se a tabela progressiva, que chega a 27,5%.

Já quem recebe apenas salário não será afetado pela nova tributação, permanecendo sujeito à tabela progressiva do IR.

Assuntos Relacionados
Imagem do plenário do Senado ilustra matéria sobre votação do PL que aumenta a isenção do Imposto de Renda.
PontoPoder

Senado deve votar isenção do IR nesta quarta-feira (5)

Projeto eleva faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Redação
Há 10 minutos
Imagem mostra sala de aula com diversos alunos sentados em suas carteiras, atentos a um professor que gesticula em frente ao quadro branco.
PontoPoder

Lula sanciona Sistema Nacional de Educação; saiba o que muda

Conhecida como 'SUS da Educação', medida altera gestão de educacional.

Carol Melo e Thatiany Nascimento
Há 16 minutos
Foto montagem com as imagens de Alexandre Kalil, Juliana Brizola e Roberto Requião Filho
Inácio Aguiar

As apostas do PDT como lideranças após a saída de Ciro Gomes

Lideranças em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul estão na lista do partido

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Deputado Federal Moses Rodrigues (União)
Inácio Aguiar

Moses declara apoio a Elmano e expõe divisão na federação União Progressista no Estado

Declaração ocorre em meio à movimentação política com a filiação, na próxima quarta-feira (5), de Roberto Cláudio ao União Brasil

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Mauro Cid durante audiência no STF, ao lado de seu advogado.
PontoPoder

Mauro Cid retira tornozeleira eletrônica para começar cumprir pena

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro recebeu a pena mais branda entre os condenados pelo STF por envolvimento na trama golpista.

Redação
03 de Novembro de 2025
Fotos mostram Léo Suricate discursando na Alece e Professora Zuleide, suplentes do Psol na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Léo Suricate deixa a Alece e Professora Zuleide assume vaga na licença de Renato Roseno

Assembleia Legislativa do Ceará também registra retorno do deputado Simão Pedro nesta semana.

Marcos Moreira
03 de Novembro de 2025
foto do deputado Eduardo Bolsonaro em plenário.
PontoPoder

STF inicia julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro em 21 de novembro

Deputado foi denunciado por coação em processo pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Redação
03 de Novembro de 2025
Elmano de perfil. É um homem branco e grisalho
Inácio Aguiar

Com apresentação de Elmano, Ceará representa o Nordeste em painel na COP30

Antes, governador terá agenda no Rio de Janeiro em evento preparatório para conferência internacional

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Evento do PDT em auditório lotado com a presença de dirigentes do Partido no Ceará e gestores petistas Evandro Leitão e Elmano de Freitas.
Inácio Aguiar

Sem Ciro, PDT formaliza novos dirigentes e apoio aos governos do PT

Partido é aliado de Elmano de Freitas e Evandro Leitão, ambos petistas

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Vereadores durante coletiva sobre a minuta do Plano Diretor de Fortaleza na Câmara Municipal, antes da audiência pública desta segunda-feira.
PontoPoder

Câmara anuncia grupo de trabalho técnico para analisar Plano Diretor de Fortaleza

Vereadores realizam audiência pública sobre o documento nesta segunda-feira (3).

Bruno Leite e Marcos Moreira
03 de Novembro de 2025
Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Fortaleza
Inácio Aguiar

STJ nega habeas corpus a vereador ligado a 'Bebeto do Choró' investigado por esquema criminoso

Francisco Geovane é acusado de integrar organização que lavava dinheiro com apoio político e empresarial no interior do Ceará

Inácio Aguiar
03 de Novembro de 2025
Fotogramas de vídeo do deputado Danilo Forte, vitima de um acidente automobilístico, após a alta.
PontoPoder

'O carro capotou várias vezes na pista', conta deputado Danilo Forte sobre acidente

De alta médica, o parlamentar aproveitou a oportunidade para a agradecer o atendimento recebido no hospital.

Redação
02 de Novembro de 2025
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária.
PontoPoder

Favoritismo ou voto casado? O que o histórico da disputa pelo Senado sinaliza para 2026

Oposição e base governista buscam estratégias para não dividir votos no pleito que contará com duas vagas de senador.

Marcos Moreira
02 de Novembro de 2025
Foto de policiais militares enfileirados
Inácio Aguiar

O fracasso nacional da segurança pública no Brasil

É preciso coordenação nacional e redefinição de papeis para atender o clamor da população

Inácio Aguiar
02 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de Luciano Hang e Lula.
PontoPoder

Luciano Hang é condenado a indenizar Lula por patrocinar faixas com ofensas

Empresário deve pagar R$ 33 mil ao presidente.

Redação
01 de Novembro de 2025
Montagem de duas fotos do deputado federal pelo Ceará Danilo Forte, que sofreu acidente de carro em estrada de Solonópole
PontoPoder

Deputado Danilo Forte sofre acidente de carro no Ceará

Em vídeo nas redes sociais, o político ressaltou que o cinto de segurança protegeu ocupantes do automóvel.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando durante uma reunião ou entrevista, vestindo terno azul e gravata vermelha.
PontoPoder

EUA confirmam ausência na COP30 em Belém

Decisão sinaliza que o país estará ausente da principal instância política da conferência.

Ana Alice Freire*
01 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma operação policial em uma área urbana. Na cena, agentes fortemente armados e vestidos com uniformes camuflados da Polícia Civil transportam, na caçamba de uma caminhonete tática, corpos cobertos parcialmente por panos. Ao fundo, há outras viaturas, policiais e pessoas reunidas em frente a um prédio identificado como “Sede da Core”, sigla para Coordenadoria de Recursos Especiais. A cena retrata o momento posterior a uma ação policial de grande porte, com forte presença das forças de segurança e grande atenção da imprensa.
PontoPoder

Qual o papel da política no combate às facções criminosas

Entre a promessa de integração e o apelo por leis mais duras, o Brasil segue transformando a segurança pública em palco de disputa política, apontam pesquisadores.

Igor Cavalcante
01 de Novembro de 2025
Lula durante a assinatura do Projeto de Lei Antifacção Criminosa.
PontoPoder

Presidente Lula assina Projeto de Lei Antifacção Criminosa e envia ao Congresso

O projeto aumenta as penas e investigações contra facções.

Bergson Araujo Costa
31 de Outubro de 2025
Foto mostra uma via iluminada na cidade de Fortaleza.
PontoPoder

Fortaleza relança concessão da iluminação e semáforos; licitação foi suspensa na gestão Sarto

Município deve desembolsar cerca de R$ 4,1 bilhões em 15 anos de concessão.

Bruno Leite
31 de Outubro de 2025