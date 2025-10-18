INSS suspende novos empréstimos consignados de quatro bancos; veja lista

Mais quatro instituições financeiras estão proibidas de oferecer novos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas.

São elas: Banco Inter, Facta Financeira, Cobuccio Sociedade de Crédito e Paraná Banco.

Veja também País STF mantém prisão preventiva de 'careca do INSS' e empresário suspeito de fraude PontoPoder Presidente da Conafer é preso por falso testemunho na CPMI do INSS País Fraude no INSS: sindicato suspeito tem R$ 390 milhões bloqueados

A suspensão cautelar do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi divulgada no Diário Oficial da União de quinta-feira (16).

Segundo a publicação, o objetivo da decisão é “cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração”.

A medida veio menos de uma semana depois do INSS ter suspendido o contrato com o Banco Master, no dia 10 de outubro.

Em agosto, o instituto também descontinuou a autorização para novas operações de outras oito instituições financeiras, devido ao descumprimento dos critérios necessários para ofertar o serviço de forma adequada.

Confira a lista completa:

CDC Sociedade de Crédito Direto S.A.;

HBI Sociedade de Crédito Direto S.A.;

Banco Seguro S.A.;

Via Certa Financiadora S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento;

Casa do Crédito S.A. – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor;

Valor Sociedade de Crédito Direto S.A. (Valor Financiamentos);

Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB;

Banco Industrial do Brasil S/A

Beneficiários reclamam de contratos não solicitados e cobranças indevidas

De acordo com levantamento da Globonews, entre 2019 e abril de 2025, 65% das reclamações sobre empréstimos consignados do INSS envolviam contratos não solicitados pelos beneficiários.

Além disso, 20% das queixas estão relacionadas a cobranças indevidas, 8% a dificuldades para cancelar empréstimos e 7% a taxas não informadas.

Informações do portal de notícias G1 indicam que os bancos Inter, Master, Facta Financeira e Paraná Banco procuram diálogo com o INSS para regularizar os serviços. Também foi destacado que a Cobuccio Sociedade de Crédito não respondeu ao pedido da reportagem até o momento.

Veja os posicionamentos na íntegra:

O Banco Master informa que foi surpreendido com a suspensão preventiva de novas operações de crédito consignado pelo INSS. A instituição cumpre integralmente todas as normas e procedimentos aplicáveis ao setor e mantém diálogo permanente com o Instituto para o pronto restabelecimento das operações.

O Banco reafirma seu compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e o respeito aos aposentados e pensionistas.

O Inter esclarece que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSS e informa que está em contato com o Instituto para entender os motivos da decisão. O Inter reforça ainda seu compromisso com a transparência e o respeito aos clientes, especialmente aos aposentados e pensionistas.

A Facta Financeira afirmou que cumpre rigorosamente a legislação e os requisitos dos órgãos reguladores, mas não teve acesso aos autos. A empresa está em contato com o INSS para regularizar o serviço o mais rápido possível.

O Paraná Banco disse que tomou conhecimento das razões que levaram o INSS à decisão e segue em diálogo com o órgão, prestando todos os esclarecimentos necessários.

A instituição reforça seu compromisso com a transparência, a ética e a responsabilidade, valores que orientam sua atuação junto a clientes e parceiros.