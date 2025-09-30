Presidente da Conafer é preso por falso testemunho na CPMI do INSS

O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante durante depoimento à CPMI do INSS, na madrugada desta terça-feira (30).

A prisão foi decretada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), que preside o colegiado, após membros alegarem que Lopes praticou o crime de falso testemunho ao menos quatro vezes durante a audiência. Ele foi liberado ainda na madrugada, após pagamento da fiança.

"Durante essa sessão, ficou constatado que o decorrente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram mentira deliberada e ocultação de informações com intuito de prejudicar as investigações dessa comissão", enfatizou Viana durante a determinação de prisão.

Há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. [...] Afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba o nosso País, os brasileiros. E, aqui, quem mente paga o preço Carlos Viana Presidente da CPMI do INSS

Esta já é a segunda prisão da comissão. No último dia 22, o sócio do "Careca do INSS", Rubens Oliveira, foi preso pelo mesmo crime de Lopes.

Entenda a prisão

Nessa segunda-feira (29), Carlos Roberto Ferreira Lopes prestou esclarecimentos à CPMI do INSS e negou participação em fraudes de desvio de recursos nos descontos de aposentados e pensionistas.

A sessão durou cerca de nove horas. O deputado Alfredo Gaspar, relator da comissão, foi quem apontou Lopes como um dos articuladores da fraude.

O presidente, Carlos Viana, concluiu que o depoente mentiu durante a sessão, após ter se comprometido em falar a verdade.