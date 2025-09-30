Lula veta trechos de projeto que muda a Lei da Ficha Limpa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou parcialmente o projeto que muda a Lei da Ficha Limpa. A decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30), veta os trechos que reduziriam o tempo em que políticos condenados ficariam proibidos de se candidatarem a eleições, conhecido como inelegibilidade.

A legislação atual determina que o período de oito anos fora da política deve ser contado a partir do fim do mandato e do cumprimento da pena. As informações são do jornal O Globo.

O que foi vetado?

Um dos trechos vetado por Lula do texto, aprovado pelo Senado no início deste mês, propunha antecipar o começo dessa contagem para a partir da condenação, não mais após o cumprimento da pena, exceto em casos de crimes contra a administração pública.

Na prática, a proposta do Congresso Nacional reduziria o tempo de condenados longe das urnas.

Além desse ponto, o presidente vetou a mudança do início da contagem da inelegibilidade a partir de representação eleitoral por abuso de poder econômico ou político.

No texto do projeto, o Senado havia sugerido que os oito anos de punição começassem a ser contados a partir da eleição em que houve o delito.

Vetos buscam 'garantir o respeito à isonomia'

Os vetos de Lula foram feitos na segunda-feira (29), data limite, e seguiram a maioria das recomendações da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério da Justiça, que abordaram o assunto em pareceres técnicos.

Em comunicado, o Palácio do Planalto disse que as decisões "buscam garantir o respeito à isonomia, à segurança jurídica e à coisa julgada, assim como se baseiam em julgados consolidados do Supremo Tribunal Federal".

O que pode acontecer agora?

Com a decisão do presidente, o Congresso Nacional deve decidir se apreciará novamente os trechos vetados.

Para derrubá-los, os parlamentares devem formar maioria em votação nas duas casas (Senado e Câmara dos Deputados).