Familiares de Bolsonaro avaliam ida de ex-presidente à hospital após crise de vômitos e soluços

Os familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro avaliaram levá-lo ao hospital após o político apresentar crise de vômitos e soluços nesta segunda-feira (29). O médico Cláudio Birolini, responsável pela última cirurgia abdominal do ex-presidente, chegou a ser chamado para atendê-lo em casa, em Brasília. As informações são do jornal Globo.

No entanto, a equipe médica detalhou que Bolsonaro foi consultado em sua residência e que apresentou melhora da crise. Por isso, não precisará ir ao hospital.

A piora no estado de saúde ocorreu no início da noite desta segunda. O vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair, disse que essa foi uma das crises de soluço mais intensa até agora.

“O médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele”, publicou Carlos, na rede social X.

diagnosticado de câncer

Além das crises, ex-presidente também foi diagnosticado, ainda neste mês, com câncer de pele em estágio inicial, de acordo com Hospital DF Star, onde ele estava internado. Apesar do quadro, ele recebeu alta hospitalar, continuando em acompanhamento médico.

Segundo boletim, ele removeu duas de oito lesões cutâneas identificadas. "O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas "in situ"", disse o hospital.