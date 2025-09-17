O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com câncer de pele em estágio inicial, de acordo com Hospital DF Star, onde ele estava internado desde essa terça-feira (16). Apesar do quadro, ele recebeu alta hospitalar, mas continuará em acompanhamento médico.

Segundo boletim, no último domingo ele removeu duas de oito lesões cutâneas identificadas. "O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas "in situ"", disse o hospital.

"Duas [lesões] vieram positivas de um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é o mais bonzinho e nem o mais agressivo, é um intermediário. Ainda assim, é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias", disse o médico Cláudio Birolini, em entrevista ao Globo.

Segundo o profissional de saúde, agora "o que ele vai ter que fazer é ser avaliado periodicamente para ver se outras lesões apresentam suspeitas. Com relação a essas lesões, elas foram retiradas, mas pela característica da pele dele, por ter tomado sol sem proteção, é caso de avaliação periódica. Não é caso de nenhum tratamento coadjuvante agora".

Internação

Bolsonaro foi internado, pois apresentou alteração da função renal e persistência no quadro de anemia, segundo revelou boletim médico ainda desta manhã.

A atualização foi compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o documento detalhou que o estado do antigo chefe de estado apresentou melhora parcial após hidratação e tratamento medicamentoso.

"Estava em casa à tarde e teve um mal-estar súbito, queda de pressão, taquicardia, tontura, o que chamamos de pré-síncope", explicou o médico sobre o motivo da internação.