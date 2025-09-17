Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula sanciona projeto sobre adultização nesta quarta-feira (17)

O texto foi aprovado pelo Senado Federal no fim de agosto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:22)
PontoPoder
Pessoa usando celular
Legenda: O projeto cria um Estatuto da Criança e do Adolescente digital para proteger menores de idade de riscos encontrados em redes sociais, sites, jogos virtuais e aplicativos
Foto: Bruno Peres / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona, nesta quarta-feira (17), o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que cria regras para proteção de crianças e adolescentes na internet, conhecido como "ECA Digital". A solenidade está marcada para as 17h no Palácio do Planalto. 

O texto que busca combater a chamada adultização infantil nas redes sociais foi aprovado pelo Senado Federal no fim de agosto. A temática ganhou destaque nacional após a publicação de um vídeo sobre o assunto pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca.

Entenda o projeto

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o projeto de lei cria um Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) digital para proteger menores de idade de riscos encontrados em redes sociais, sites, jogos virtuais e aplicativos

Em 16 capítulos e 41 artigos, o "PL da adultização" exige que empresas de tecnologia adotem "medidas razoáveis" para proteger crianças e adolescentes.

Isso deverá ser cumprido por meio de uma série de procedimentos e requisitos para provedores de aplicativos de internet. Um regulamento posterior definirá critérios objetivos para avaliar o nível de interferência de cada plataforma.

Assim, exigências previstas no projeto de lei em relação a temas como risco de exposição a conteúdo prejudicial (pornografia, estímulo a suicídio, bullying, jogos de azar etc.), retirada de material por notificação do usuário ou comunicação a autoridades de conteúdo de crime contra crianças e adolescentes serão aplicadas proporcionalmente à capacidade do fornecedor de influenciar, moderar ou intervir na disponibilização, circulação ou alcance dos conteúdos acessíveis por esse público.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Câmara aprova 'PEC da Blindagem', que dificulta processos judiciais contra parlamentares

teaser image
PontoPoder

Valdemar defende Ciro Gomes no PL para 'vencer o PT no Ceará'

Nem todos os provedores de serviços de tecnologia da informação precisarão se adequar integralmente à lei. Jornais e revistas, e aqueles que operam com material protegido por direitos autorais licenciados podem ser isentos, desde sigam normas do Poder Executivo sobre:

  • classificação indicativa, com transparência na classificação etária dos conteúdos;
  • se oferecerem mecanismos técnicos de mediação parental; e
  • se ofertarem canais acessíveis para recebimento de denúncias.

O descumprimento das medidas pode levar a multas que vão de R$ 10 por usuário cadastrado na plataforma até um limite de R$ 50 milhões, dependendo da infração.

Todas as regras se referem tanto aos produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e adolescentes quanto àqueles de acesso provável por esse público.

Ainda segundo o texto, é considerado acesso provável quando houver:

  • “suficiente probabilidade” de uso e atratividade do produto ou serviço;
  • “considerável facilidade” ao acesso e utilização dele; 
  • “significativo grau” de risco à privacidade, à segurança ou ao desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes.

Apesar das exigências, a proposta proíbe a implementação de mecanismos de vigilância em massa ou a adoção de práticas que comprometam a liberdade de expressão e a privacidade de crianças e adolescentes. O objetivo é equilibrar a proteção de menores com a garantia de direitos fundamentais.

Assuntos Relacionados
Pessoa usando celular
PontoPoder

Lula sanciona projeto sobre adultização nesta quarta-feira (17)

O texto foi aprovado pelo Senado Federal no fim de agosto

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra Jair Bolsonaro de perfil, ilustrando fala de Flávio Bolsonaro de que pai ficou alguns segundos sem respirar ao passar mal e precisar deixar prisão domiciliar em brasília
PontoPoder

Bolsonaro ficou alguns segundos sem respirar e teve 'vômito a jato' ao passar mal, detalha Flávio

Filho mais velho do ex-presidente informou que o pai teve um episódio "drástico" de soluço e pressão baixa

Redação
Há 2 horas
Ilustração em estilo xilogravura de Álvaro Weyne, primeiro prefeito eleito por voto secreto em Fortaleza. À esquerda, seu retrato em terno e gravata; ao fundo, trilhos de trem, postes de energia e árvores. No alto à direita, uma placa viária indica direções para Álvaro Weyne, Aeroporto Internacional e Arena Castelão. No canto superior esquerdo, o logotipo da série 'Baú da Política – Bairros'.
PontoPoder

Baú da política: primeiro prefeito eleito por voto secreto em Fortaleza dá nome a bairro há 60 anos

Há 60 anos, o prefeito de Fortaleza, Murilo Borges, sancionou a lei que mudou o nome do bairro até então chamado de Floresta

Igor Cavalcante
Há 2 horas
Inácio Aguiar

Em passagem pelo Ceará, Rueda afaga alas do União Brasil e sai sem falar sobre definições

A definição sobre a posição da federação no Ceará, e em outros estados, será condicionada à eleição nacional

Inácio Aguiar
Há 2 horas
imagem mostra mesa do plenário da câmara dos deputados, durante votação da pec da blindagem
PontoPoder

Câmara aprova 'PEC da Blindagem', que dificulta processos judiciais contra parlamentares

Proposta determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara

Agência Brasil e Redação
17 de Setembro de 2025
Ciro Gomes em coletiva de imprensa
PontoPoder

Valdemar defende Ciro Gomes no PL para 'vencer o PT no Ceará'

O presidente nacional do PL ainda falou sobre a postura do pedetista e como ele conseguiu ser firme frente a outros nomes importantes da política

Redação
16 de Setembro de 2025
A foto mostra duas pessoas sorrindo em um ambiente interno. Um homem de meia-idade, calvo, veste camisa social azul-clara e segura um microfone enquanto abraça uma mulher de cabelos pretos presos, que usa uma blusa cinza de manga comprida. Ao fundo, há uma parede de tijolos aparentes em tons claros e um trecho de parede branca.
PontoPoder

TSE suspende eleição suplementar em Barroquinha e devolve mandato a prefeito e vice em liminar

O ministro-relator André Mendonça reconheceu que a matéria "demanda melhor exame" pela Corte

Ingrid Campos
16 de Setembro de 2025
Fotos mostram Sargento Reginauro e Guilherme Sampaio durante discursos no Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Episódio de queima de fogos por facção criminosa em Fortaleza repercute na Assembleia Legislativa

Deputados da base e da oposição protagonizam embate sobre a atuação do Governo do Ceará contra o crime organizado

Marcos Moreira e Bruno Leite
16 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro deixando o hospital DF Star em Brasília
PontoPoder

Bolsonaro deixa prisão domiciliar após passar mal

Ex-presidente teve quadro de pressão baixa, crise de soluços e vômito

Redação
16 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Prefeito de Potiretama é condenado por incêndio criminoso; Cidade aguarda marcação de nova eleição

Já cassado em segunda instância no TRE-CE, Luan Dantas foi condenado na Justiça Comum

Inácio Aguiar
16 de Setembro de 2025
Bolsonaro, com semblante preocupado, encosta a palma da mão na testa
PontoPoder

Bolsonaro é condenado pelo TRF4 por discurso racista enquanto presidente da República

O ex-chefe do Executivo nacional terá de desembolsar R$ 1 milhão, retirar vídeos com conteúdos discriminatórios de suas redes sociais e se retratar publicamente com a população negra

Redação
16 de Setembro de 2025
Jorge Pinheiro, vereador de Fortaleza
PontoPoder

Jorge Pinheiro assume liderança da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza

Ele assume no lugar de Priscila Costa, que fica na vice-liderança

Luana Barros
16 de Setembro de 2025
Vista área do parque do cocó em Fortaleza
PontoPoder

Plano Diretor de Fortaleza deve chegar à Câmara em novembro e travar tramitação de projetos paralelos

Outras discussões que alteram o Plano Diretor de forma pontual devem esperar definição de novas diretrizes

Bruno Leite e Luana Barros
16 de Setembro de 2025
Bolsonaro faz brincadeira racista com cabelo de apoiador:
PontoPoder

TRF4 julga Bolsonaro por racismo em fala sobre cabelo de apoiador: 'Criatório de barata'

Na época, então presidente se justificou, após repercussão, e disse em live que fala era uma 'piada'

Redação
16 de Setembro de 2025
STF
PontoPoder

PGR pede ao STF condenação de nove réus do 'núcleo 3' da trama golpista

Procurador-geral da República apresentou alegações finais nessa segunda-feira (15)

Redação
16 de Setembro de 2025
Tarcísio de Freitas e Bolsonaro em mobilização
PontoPoder

Alexandre de Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar

Redação
16 de Setembro de 2025
Ciro Gomes pré-candidato a governador
Wagner Mendes

'Ciro vai vir para o PSDB em dezembro', crava Ozires Pontes, presidente do partido no Ceará

O evento de filiação deverá reunir nomes locais e nacionais do partido e simpatizantes

Wagner Mendes
16 de Setembro de 2025
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

Prisão domiciliar de 'Débora do Batom', que pichou estátua do STF, é mantida por Moraes

Ela foi flagrada depredando a escultura "A Justiça", escrevendo a frase "Perdeu, Mané", nos atos de 8 de janeiro

Redação
15 de Setembro de 2025
Bolsonaro na saída do hospital. Imagem usada sobre questionamento de Moraes a polícia por demora do ex-presidente de retornar para prisão domiciliar
PontoPoder

Moraes questiona polícia do DF por demora de Bolsonaro em retorno à prisão domiciliar

Ao deixar a unidade hospitalar, Bolsonaro não falou com a imprensa, mas ficou cerca de 6 minutos do lado de fora, enquanto apoiadores gritavam palavras de ordem

Redação
15 de Setembro de 2025
Imagem de Marco Rubio ao lado de Donald Trump usada em matéria sobre promessa de sanções como resposta contra condenação de Bolsonaro
PontoPoder

Rubio promete resposta dos EUA por condenação de Bolsonaro: 'Medidas adicionais'

No dia 11 de setembro, logo após a condenação de Bolsonaro, Rubio falou a primeira ver sobre uma caça às bruxas ao ex-presidente

Redação
15 de Setembro de 2025